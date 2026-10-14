Stará se o odpad zhruba dvou tisíc obcí. Marius Pedersen má změnit vlastníka

Stará se o odpad zhruba dvou tisíc obcí. Marius Pedersen má změnit vlastníkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stará se o odpad zhruba dvou tisíc obcí. Marius Pedersen má změnit vlastníkaZdroj: Markéta Hamerníková
Článek byl publikován 14.10.2026 04:10
Na koalici v šestnáctitisícovém Jičíně se dohodly vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín,...
Tetín na Jičínsku potřeboval pomoc kraje, aby mohl dokončit přestavbu obecního úřadu a překlenout čekání na...
Chodce na přechodu u hradeckého Futura mělo srazit malé bílé auto. Po nárazu podle oznámení řekl, že mu nic...
Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →