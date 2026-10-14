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Stará se o odpad zhruba dvou tisíc obcí. Marius Pedersen má změnit vlastníka

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Společnost Marius Pedersen, která sídlí v Hradci Králové a v Česku zajišťuje nakládání s odpady pro téměř dva tisíce samospráv, má změnit vlastníka. Její české a slovenské aktivity chce převzít francouzská skupina Paprec. Firmy podepsaly dohodu, obchod ale ještě musí schválit úřady.
Stará se o odpad zhruba dvou tisíc obcí. Marius Pedersen má změnit vlastníka

Stará se o odpad zhruba dvou tisíc obcí. Marius Pedersen má změnit vlastníka

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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