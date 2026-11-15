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Spartakiády na Strahově nebyly jen o cvičení. Mladé dívky čekal náročný pobyt v Praze

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Dennívýzva
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Na strahovském stadionu se v roce 1985 střídaly velké cvičební skladby, mezi nimiž patřily k nejvýraznějším vystoupení dorostenek. Za přesnými obrazci, hudbou a barevnými úbory se skrývaly měsíce nácviku, školní výběry a náročná organizace pobytu v Praze. Pro některé středoškolačky představovala spartakiáda především povinnost, pro jiné životní zážitek a první delší výlet bez rodičů. Samotné vystoupení přitom tvořilo jen jednu část jejich pobytu. Důležité byly také společné noclehy, procházky městem, školní dozor a setkávání s lidmi z jiných koutů republiky.
Spartakiády na Strahově nebyly jen o cvičení. Mladé dívky čekal náročný pobyt v Praze

Spartakiády na Strahově nebyly jen o cvičení. Mladé dívky čekal náročný pobyt v Praze

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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