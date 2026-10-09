Spalovna, větrné elektrárny nebo obchvat. Jihočeši budou rozhodovat v referendech

Obyvatelé šesti obcí na jihu Čech budou dnes a v sobotu společně s komunálními volbami hlasovat i v referendech.
V Hůrce u Temelína chce firma Quail vybudovat spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu. Zařízení za jednu až dvě miliardy korun by ročně zpracovalo až 20.000 tun odpadu. Proti záměru vznikla petice s 2400 podpisy, k protestu se kromě Temelína přidalo dalších 16 měst a obcí. V referendu obyvatelé Temelína rozhodnou, zda má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě zabránilo, řekl starosta Josef Váca (nestr.).
V Přísečné na Českokrumlovsku budou obyvatelé rozhodovat o plánovaném rozšíření a změně technologie na spalování odpadů v soukromé teplárně Energoblok Domoradice, která zajišťuje dodávky tepla a teplé vody pro čtvrtinu Českého Krumlova. Před třemi lety lidé v Přísečné proti záměru podepisovali petici.
"Referendem chceme zjistit, jestli jsou občané stále proti tomu, jestli máme pokračovat v krocích, co podnikáme proti tomu záměru," uvedl starosta Jiří Němeček (nestr.). Obec s 200 obyvateli se obává nárůstu hluku a dopravy.
S dopravou bojují také lidé ve Volarech na Prachaticku. Opozice a šumavské spolky kritizují krajem plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Situaci by podle nich vyřešil ucelený obchvat, petici za vyhlášení referenda o něm podepsalo 689 lidí. Město se bojí nárůstu počtu aut i kvůli plánovaným logistickým centrům na Českobudějovicku.
Čtěte také: Obavy o perlorodku i rysa. Kritizovaná rekonstrukce silnice u Volar dostala zelenou
"Nejkratší a nejrychlejší spojnice pro kamionový tranzit z těchto nových skladů na jih do Německa a Rakouska vede přímo přes město. Pokud obchvat neprosadíme teď, další vlna nákladní dopravy naše město naprosto udusí," uvedl zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek (Piráti).
Lidé v Šebířově a Radeníně na Táborsku budou 9. a 10. října rozhodovat o stavbě větrných elektráren. Tématem referenda v Putimi na Písecku bude v pátek a sobotu přestavba silnice kolem rybníka. "Zakázku jsme vysoutěžili, získali jsme dotaci a v tu chvíli přišel návrh na vyhlášení referenda. Ať dopadne jakkoli, jisté je, že levněji silnici neopravíme," uvedla starostka Eva Marušková (Za rozvoj obce Putim).