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Smutné přiznání hvězdy Big Benu. Katerina Jacob si zařizuje eutanazii

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Německá herečka Katerina Jacob promluvila o zkušenostech s léčbou rakoviny. Kvůli rodinným událostem a obavám z budoucnosti zvolila velmi radikální řešení.
Katerina Jacob, Big Ben

Katerina Jacob, Big Ben

Zdroj: FOTO:Sat. 1, distr. FTV Prima
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