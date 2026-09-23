Škoda JS uzavřela s Rolls-Royce kontrakt na pohony jaderných reaktorů za miliardy

Kontrakt zahrnuje vývoj a přípravy na výrobu a dodávky lineárních pohonů regulačních kazet a řídicího systému vlastní konstrukce pro všechny malé modulární reaktory (SMR). Jde o další výrazný úspěch českého jaderného průmyslu. Britská společnost již koncem května 2026 oznámila, že si vybrala ŠKODA JS také jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent SMR – jaderného ostrova reaktoru, jeho vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu. ŠKODA JS je členem Skupiny ČEZ a předním evropským výrobcem zařízení pro jadernou energetiku.
Kontrakt za miliardy
„Smlouva zahrnuje již také přípravy na hromadnou výrobu ve ŠKODA JS a principy budoucího kontraktu pro globální dodávky systému řízení do všech reaktorů Rolls-Royce SMR. To pro nás v budoucnu představuje opakované zakázky v hodnotě více než jedné miliardy korun pro každý jeden SMR,“ uvedl Karel Bednář, předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS.
„ŠKODA JS prokázala, že je jako jedna z mála společností v Evropě schopna zajistit jednu z nejdůležitějších součástí naší elektrárny. Jsme hrdí na to, že se ŠKODA JS stala naším partnerem. Naše spolupráce ukazuje jasné výhody, které tento projekt přináší průmyslovým firmám,“ doplnil generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton.
Systém řízení reaktoru je bezpochyby jedno z nejdůležitějších zařízení pro provoz každé jaderné elektrárny. Obsahuje sadu 89 lineárních pohonů regulačních kazet a řídicí systém vlastní konstrukce. Každý pohon je unikátní elektromechanický lineární motor o délce téměř osmi metrů a hmotnosti 450 kilogramů, který bezpečně řídí polohu regulační kazety uvnitř reaktoru ve všech jeho provozních režimech.
„Pro náš škodovácký tým jde opět o velmi prestižní záležitost. Pohony jsou ‚srdcem‘ reaktoru. Jedinou a nejvíce důležitou pohyblivou částí, zásadní pro bezpečný provoz každé jaderné elektrárny,“ sdělil vedoucí konstrukce ŠKODA JS Miloslav Ruchař. „V rámci jaderné strojařiny jde o precizní ‚hodinářskou‘ práci s přesností na tisíciny milimetru, jejíž know-how zvládá jen několik firem. Jsme velmi rádi, že jsme s naším konceptem dokázali v mezinárodní konkurenci uspět a Rolls-Royce si vybral naše řešení,“ dodal generální ředitel Bednář.
ŠKODA JS na vývoji prototypu pohonů a celého systému řízení SMR pro Rolls-Royce pracuje v předstihu již od roku 2025. Dokončeny a připraveny ke zkouškám by měly být zhruba v roce 2028. Zatím společnost vyrobila a dodala nejen pro české jaderné elektrárny celkem více než 3600 pohonů různých typů pro reaktory VVER.
Co musí dokázat pohony pro SMR?
Pohony pro SMR (i jiné reaktory) představují velmi sofistikovaná zařízení, která společně s jejich I&C systémem řídí jadernou reakci. Umístěny jsou v horním bloku jaderného reaktoru nad jeho víkem. Jedná se o klíčové komponenty bezpečnostního systému reaktoru. Zajišťují jeho stabilní výkon a umožňují jeho regulaci včetně bezpečného vypnutí či odstavení během několika sekund. V horním bloku jednoho SMR bude umístěno celkem 89 pohonů. Zatímco v reaktoru typu VVER 1000/320 v Temelíně jich je 61 a ve VVER 440/213 v Dukovanech 37 kusů.
Během garantované šedesátileté životnosti SMR musí být tento pohon schopen vykonat více než devět milionů přesně řízených pracovních kroků a až 2000 odstavení bloku s přibližně 60 kilogramů vážící regulační kazetou v náročných provozních podmínkách uvnitř jaderného reaktoru!