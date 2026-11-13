Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada

Podzimní letecké snímky ukazují krásu zámku z perspektivy, kterou běžný návštěvník z nádvoří jen tak neuvidí. Autorem leteckých snímků i videa je jako obvykle spolupracovník Plzeňské Drbny Václav Vokáč. V galerii pod článkem najdete řadu dalších fotografií.
Historie Zelené Hory sahá hluboko do středověku. První písemná zmínka o opevněném sídle na stejnojmenném vrchu pochází z roku 1221. Významnou roli sehrál zdejší hrad také v českých dějinách. V roce 1465 se v jeho Černém sále sešli katoličtí šlechtici a založili takzvanou Jednotu zelenohorskou, namířenou proti králi Jiřímu z Poděbrad. Za vlády Šternberků byl hrad v poslední třetině 17. století přestavěn na raně barokní zámek. Později se vystřídalo několik šlechtických rodů, mezi nimi Martinicové, Colloredo-Mansfeldové a Auerspergové.
Zelená Hora je spojena také s jednou z nejznámějších literárních záhad českých dějin. V roce 1817 zde měl být nalezen takzvaný Rukopis zelenohorský, který obsahuje mimo jiné báseň Libušin soud. Jeho pravost se později stala předmětem dlouhých sporů a odborných diskusí. Zámek se tak zapsal do české historie nejen jako šlechtické sídlo, ale také jako místo spojené s jedním z největších kulturních sporů 19. století.
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Největší popularitu v novodobé historii mu ovšem přinesli Černí baroni. Po druhé světové válce se objekt dostal do rukou státu a v roce 1948 jej převzala armáda. V letech 1951 až 1957 zde sídlily jednotky pomocných technických praporů, známých jako PTP. Vojáci, kteří kvůli svému původu nebo politickým poměrům nesměli vykonávat běžnou vojenskou službu se zbraní, byli nasazováni na těžké práce. Právě jejich osudy se staly inspirací pro slavný humoristický román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. Jeho filmová adaptace z roku 1992 se natáčela přímo v zámeckém areálu a památku proslavila po celé republice.
Píše se nová etapa zámku Zelená Hora
Armáda opustila Zelenou Horu až v roce 1990. Zámek následně získala obec Klášter, která se snažila postupně opravovat nejvíce poškozené části. Na rozsáhlou rekonstrukci ale malé obci chyběly peníze. Památka tak dál čekala na někoho, kdo bude mít dostatek prostředků i odhodlání pustit se do její záchrany.
Nová naděje přišla v roce 2025. Zámek koupila za 30 milionů korun společnost KLAUS Timber, kterou vlastní nepomucký podnikatel Marcel Klaus s manželkou Lenkou. Marcel Klaus je známý také podporou regionálních projektů a různých veřejně prospěšných aktivit. Zelená Hora pro něj představuje především významnou dominantu rodného kraje, kterou chtěl zachovat pro další generace. Noví majitelé neslibují rychlou proměnu v luxusní hotel ani okamžitou velkolepou rekonstrukci. Chtějí postupovat po etapách, nejprve zabezpečit nejvíce ohrožené části a následně památku postupně obnovovat.
Práce na zámku začaly v roce 2026. V současnosti probíhá mimo jiné stavebně-historický průzkum a příprava nezbytných oprav. Pozornost se zaměřuje také na zámeckou věž, jejíž stav odborníci zkoumají před plánovanou rekonstrukcí. Areál je nyní kvůli stavebním pracím uzavřen. Nový majitel by jej ale chtěl postupně znovu otevřít veřejnosti a v budoucnu zde vytvořit kulturní centrum sloužící celému regionu.