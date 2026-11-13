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Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada

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Díky slavným Černým baronům znají všichni malebný zámek Zelená Hora, který se tyčí nad Nepomukem a obcí Klášter. Patří k nejvýraznějším dominantám jižního Plzeňska. Po letech chátrání se nyní památce otevírá další kapitola. Má totiž nového majitele, který se pustil do postupné obnovy zámku.
Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada

Sídlo Černých baronů se postupně obnovuje. Zámek Zelená Hora proslavila i literární záhada

Zdroj: Václav Vokáč
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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