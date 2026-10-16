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Servisní centrum v Třebíči se připravuje na Dukovany i malé modulární reaktory

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Investice za 40 milionů korun proměnila servisní a tréninkové centrum v Třebíči v moderní zázemí pro opravy velkých průmyslových čerpadel…
9444 – skenování části čerpadla pomocí 3D sken eru

9444 – skenování části čerpadla pomocí 3D sken eru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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