Servisní centrum v Třebíči se připravuje na Dukovany i malé modulární reaktory

Investice za 40 milionů korun proměnila servisní a tréninkové centrum v Třebíči v moderní zázemí pro opravy velkých průmyslových čerpadel i přípravu na nové zakázky v jaderné energetice. Společnost SIGMA GROUP se zde připravuje na dodávky čerpací techniky pro nové bloky v Dukovanech i malé modulární reaktory (SMR). Zmodernizovaná servisní hala má dvojnásobnou plochu a nové technologie. Firma plánuje zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků z 15 na 27 a posílit tak svou pozici mezi významnými evropskými dodavateli průmyslové čerpací techniky.
„Pro náročné průmyslové zakázky je stěžejní nejen to, že dokážeme speciální čerpadla vyrobit, ale také, že během jejich provozu zajistíme kvalitní a rychlý servis včetně dodávek náhradních dílů. Modernizace centra v Třebíči tak posiluje naše servisní zázemí pro již realizované i nové jaderné a nejaderné projekty,“ říká Luboš Michlík, generální ředitel SIGMA GROUP.
Více prostoru pro náročnější servis
Servisní hala se rozšířila o 325 metrů čtverečních, tedy na dvojnásobek původní plochy. Přibylo také 209 metrů čtverečních kancelářských a sociálních prostor a 90 metrů čtverečních skladovací plochy. Plný provoz v tomto modernizovaném prostředí společnost plánuje od 1. ledna 2027. Rekonstrukce začala v březnu 2025 a centrum prošlo kolaudací začátkem října 2026.
Větší hala poskytuje prostor pro speciální servisní zařízení a prodlouženou jeřábovou dráhu o nosnosti 12,5 tuny. Díky tomu lze lépe organizovat práci na rozměrných čerpadlech, rozšířit rozsah realizovaných oprav a zvýšit počet zakázek při zachování požadavků na kvalitu a bezpečnost práce.
Modernizované prostory mají sloužit také k přípravě odborníků na nové požadavky v oblasti kvality, včetně činností podle ASME kódů nutných pro specializované dodávky na nové bloky JE Dukovany, případně dodávky a servis spojené s projekty SMR.
Nová místa a pravidelný výcvik techniků
V třebíčském centru dnes pracuje patnáct lidí. „Po modernizaci chceme počet postupně zvýšit na dvacet sedm. Co se týká tréninkového pracoviště, je určeno především zaměstnancům naší společnosti. Výcvik probíhá v ideálních skupinách po čtyřech až šesti lidech. Jednou ročně má pravidelným školením projít přibližně osmdesát odborných pracovníků,“ doplňuje Břetislav Klíma, ředitel divize Energo.
Tito pracovníci si v praxi procvičují mj. generální opravy čerpadel, laserové seřizování souososti čerpacích soustrojí, kontrolu a montáž ucpávkových těsnění nebo montáž přírubových spojů podle specializovaných norem.
Od naskenované součásti k vyrobenému dílu
Modernizace přinesla na pracoviště také nové technologie. Jednou z nich je i moderní 3D skener u reverzního inženýringu. „Pokud u staršího čerpadla chybí původní výkresová dokumentace, technici mohou součást zaměřit právě 3D skenerem, vytvořit její digitální model a připravit technickou dokumentaci,“ doplňuje Břetislav Klíma. Výrobu potřebného dílu pak zajistí výrobní závod SIGMA GROUP. Nové zařízení má pomoci s dostupností součástek a dodržením termínů při plánovaných i neplánovaných odstávkách energetických provozů.
Renovace sníží spotřebu energie a prodlouží životnost
Třebíčské centrum zajišťuje při renovaci čerpadel demontáž, návrh rozsahu opravy, opětovnou kompletaci i ověření provozních parametrů ve spolupráci s výrobním závodem. Při renovaci čerpadel a jejich součástí používá také keramické kompozity a žárové nástřiky. U vybraných zařízení mohou keramické kompozity snížit spotřebu elektřiny o 5 až 8 procent; životnost takto upravených částí se podle kvality čerpaného média pohybuje mezi pěti a deseti lety.
Renovace tak může snížit náklady na pořízení nových originálních dílů i potřebné skladové zásoby. Rychlá dostupnost renovovaných dílů zároveň u provozovatele, například jaderné či klasické elektrárny,omezí výrobní ztráty způsobené odstávkou zařízení. Žárové nástřiky přinášejí obdobné výhody bez uváděné úspory elektrické energie.
Zkušenosti pro současné i nové jaderné zdroje
Společnost SIGMA GROUP má v jaderné energetice více než 50 let zkušeností a potřebné certifikace pro výrobu, inženýring a servis. V současné době zajišťuje speciální servis čerpadel technologických systémů primárního i sekundárního okruhu v elektrárnách Dukovany a Temelín, na Slovensku v Mochovcích a Jaslovských Bohunicích, v Arménii a v turecké Akkuyu, a to včetně dodávek náhradních dílů. Třebíčské centrum je největším servisním a tréninkovým pracovištěm skupiny v ČR. Další jsou na pracovištích v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.
SIGMA GROUP je jedinou českou firmou s komplexním portfoliem čerpadel a know-how, včetně inženýringu a vlastního vývoje pro dodávky do nových bloků v Dukovanech i projektů malých modulárních reaktorů. „Kromě čerpadel pro primární a sekundární okruhy nabízíme prostřednictvím svých inženýrských a servisních společností také dodávky celých provozních souborů na klíč, projekční činnost, montáž a následný servis,“ doplňuje Luboš Michlík.
Opírá se přitom o vlastní výzkum a vývoj, spolupráci s akademickými pracovišti v Česku i v zahraničí, výrobní zázemí a tým specialistů. Při realizaci komplexních projektů společnost uplatňuje také procesy řízení odpovídající standardům EPC pro jadernou energetiku.
Servisní a tréninkové centrum v Třebíči funguje už 25 let. Modernizace navazuje na jeho dosavadní roli v servisu čerpací techniky a přípravě vlastních odborníků v projektech nejen pro Českou republiku, ale i pro zahraničí. Společnost SIGMA GROUP je členem Svazu energetiky ČR.
SIGMA GROUP je česká strojírenská skupina se sídlem v Lutíně a největší výrobce čerpací techniky v České republice. Její tradice sahá do roku 1868. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a výrobu průmyslových čerpadel a čerpacích soustrojí; zákazníkům nabízí také inženýring, dodávky technologických celků a servis. Působí v klasické i jaderné energetice, vodním hospodářství, zemědělství a závlahách, chemii a petrochemii, metalurgii i těžebním průmyslu. Nabízí více než 70 výrobkových řad a její čerpací jednotky jsou instalovány v 76 zemích.
Denisa Ranochová