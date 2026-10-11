Senior odešel ze zařízení na Karlovarsku. Nemá u sebe telefon ani doklady

Senior odešel ze zařízení na Karlovarsku. Nemá u sebe telefon ani dokladyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senior odešel ze zařízení na Karlovarsku. Nemá u sebe telefon ani dokladyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 11.10.2026 14:27
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Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →