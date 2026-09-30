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Šaman: Connery nechtěl svou původní partnerku, culík okoukal na večírku a hadice zůstala v záběru

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Dobrodružný film Šaman se natáčel v mexické džungli. Sean Connery zasahoval do výběru herečky a filmaři vyrobili nepřesnosti s plynovým chromatografem.
Šaman

Šaman

Zdroj: FOTO:Buena Vista Pictures / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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