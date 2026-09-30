Šaman: Connery nechtěl svou původní partnerku, culík okoukal na večírku a hadice zůstala v záběru

Šaman, FOTO: Buena Vista Pictures / distr. FTV Prima Šaman, FOTO: Buena Vista Pictures / distr. FTV Prima Šaman, FOTO: Buena Vista Pictures / distr. FTV Prima Šaman, FOTO: Buena Vista Pictures / distr. FTV Prima
V dobrodružném filmu Šaman se Sean Connery vydává do pralesa pátrat po léku proti rakovině. Během natáčení snímku z roku 1992 ovlivňoval populární herec obsazení hlavní ženské role a našel nečekanou inspiraci pro svůj vzhled. Natáčení v náročných podmínkách přineslo i několik technických nepřesností a úsměvných logických chyb. Příběh o léku vznikal v mexické džungli
Doktor Robert Campbell, kterého hraje
, žije několik let v izolaci uprostřed pralesa a zkoumá vzácnou květinu. K výzkumu se připojuje doktorka Rae Craneová v podání Lorraine Bracco. Tu do tábora vysílá farmaceutická společnost, která bádání financuje. Mezi oběma odborníky panuje napětí, postupně však začnou spolupracovat ve snaze zachránit objevený lék před zničením. Sean Connery
Ačkoli se příběh odehrává v povodí Amazonky, filmaři všechny scény natočili v Mexiku. Scénář od Toma Schulmana se původně jmenoval The Stand a vyvolal mezi studii válku nabídek. Schulman za něj nakonec inkasoval tři miliony dolarů.
Sean Connery odmítl hrát po boku Leny Olin
Režisér John McTiernan hledal pro roli doktorky Craneové ženu, která by dokázala držet krok s výrazným Seanem Connerym. Tvůrci chtěli vytvořit dynamiku podobnou starším snímkům, kde se dvě hlavní postavy neustále dostávají do sporů a snaží se jedna druhou ovládnout. Režisér do role původně zvažoval švédskou herečku Lenu Olin. Považoval ji za silnou a inteligentní ženu vhodnou k mužné energii hlavního hrdiny.
Connery s tímto výběrem ale nesouhlasil. Obával se, že by ho Olin na plátně mohla herecky zastínit. Roli tak nakonec získala Lorraine Bracco. V hollywoodských kruzích se dlouho tradovalo, že kvůli Šamanovi odmítla hrát Catwoman ve snímku Batman se vrací. Bracco to o sedmnáct let později v televizní talk show vyvrátila s tím, že tato informace byla jen fámou.
Účes pro pralesního lékaře vznikl na večírku
Sean Connery si za film odnesl honorář deset milionů dolarů. Svůj specifický vzhled s culíkem našel na jednom z večírků, kde potkal hudebního skladatele Jerryho Goldsmitha. Během rozhovoru mu řekl:
„Chci tvoje vlasy.“ Goldsmith mu na to odpověděl: „Nemůžeš je mít, jsou moje.“ Connery i producenti se nakonec shodli, že právě tento účes k postavě pralesního samotáře přesně sedí.
Herec si na natáčení udržoval výbornou kondici. V televizní show Johnnyho Carsona prozradil, že každý den začínal hrou golfu. Své hole si nosil sám a hrál v takovém tempu, že mu mladší členové štábu a herečtí kolegové vůbec nestíhali.
Plynový chromatograf by sůl neodpařil
Filmařům uniklo během natáčení několik technických chyb. V jedné ze scén zkoumá doktor Campbell složení vzorku pomocí plynového chromatografu a na výstupu se objeví pík pro chlorid sodný. Sůl má bod varu přesahující 1400 stupňů Celsia a žádný podobný přístroj nedisponuje vstřikovacím portem horkým natolik, aby ji dokázal převést do plynného skupenství.
Při jiném záběru se doktorka Craneová snaží setřít si modrý pruh z obličeje. Kůže se jí krabatí společně s pruhem, čímž prozrazuje, že falešné tetování tvoří pouze nálepka. Nepřesnosti se objevují i v návaznosti scén. Craneová večer uléhá do houpací sítě ve spodním prádle, ale probudí se oblečená v džínách s páskem.
Během výstupů do korun pralesních velikánů v některých záběrech herci sedí na plochých dřevěných sedátkách zabudovaných do postroje, o chvíli později je drží pouze popruhy kolem stehen. Na výměnu postrojů přitom postavy nemají v příběhu čas. V další scéně se na doktorce objeví horolezecká výbava ještě předtím, než si ji stihne obléknout. V záběru, kdy doktor Campbell vchází do chýše za prudkého deště, je na levé straně obrazovky zřetelně vidět hadice, která umělý liják vytváří.
Když Campbell vysvětluje, co Tommy Fallon na doktorce nezaregistruje, zmíní její svěšené levé ucho. Ve skutečnosti má herečka níže položené pravé ucho.
Spojitost s jiným snímkem Seana Conneryho nabízí scéna, ve které se doktorka Craneová lekne hada. Plaz se jmenuje Henry, což je křestní jméno postavy Seana Conneryho z filmu
. Sám Indiana Jones, který nesl totožné křestní jméno, přitom trpěl panickým strachem z hadů. Indiana Jones a poslední křížová výprava
Dobrodružný film Šaman uvede stanice Prima MAX 30. září ve 20:00 a v repríze o den později v 17:45.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).