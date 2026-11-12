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Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele

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Oblíbený Kiosek Rožmberk na hrázi největšího českého rybníka nekončí. Novým provozovatelem se stalo třeboňské rybářství, které plánuje rekonstrukci zázemí i úpravu posezení. Zůstane na čepu Regent a na co dalšího se mohou návštěvníci těšit?
Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele

Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele

Zdroj: Třeboňský kapr - Rybářství Třeboň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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