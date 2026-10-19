Puntíkový den bojuje s předsudky o lupénce již posedmé. Stačí si vzít puntíkované tričko

Lidé s lupénkou jsou vykazováni z koupališť, kadeřníci je odmítají ostříhat a zaměstnavatelé je považují za hygienicky závadné. Přitom lupénka není nakažlivá. Právě tyto předsudky se snaží bourat říjnová kampaň Puntíkový den, která letos probíhá již posedmé.
Lupénka neboli psoriáza patří mezi nejčastější chronická zánětlivá onemocnění. V Česku s ní žije téměř 260 tisíc lidí, celosvětově pak zhruba 125 milionů. Nemoc se projevuje svědivými flíčky, šupinatými stroupky nebo krvavými rankami na kůži, postihuje ale také nehty a klouby. Vyléčit ji nelze, léčba však dokáže příznaky výrazně zmírnit. Přesto se okolí projevů lupénky často obává, plete si je se svrabem nebo je přičítá nedostatečné hygieně.
Důsledky jsou velmi konkrétní. Děti odcházejí z kroužků, dospělí mají potíže najít si práci či vztah. Maminka holčičky s těžkou formou onemocnění to popsala výstižně: „Naše Leuška dlouho nechodila plavat ani do tanečního kroužku, částečně i kvůli poznámkám jiných rodičů. A právě to, že musí přicházet o běžné dětské radosti, nás bolí nejvíc." Lidé s lupénkou navíc ve statistikách zaměstnatelnosti obsazují smutné čtvrté místo napříč všemi diagnózami zdravotního postižení.
Kampaň Puntíkový den před sedmi lety založila Gabriela Doleželová, která ji dodnes provozuje pod hlavičkou spolku Revenium. „Objevují se případy, kdy jsou psoriatici vykázáni z koupaliště nebo je kadeřník odmítne ostříhat. Rozhodla jsem se, že se to pokusím změnit," vysvětluje její vznik. Letošní ročník vrcholí 29. října, kdy připadá Světový den lupénky. Veřejnost je toho dne vyzvána, aby se oblékla do puntíkovaného oblečení nebo doplňků, vyfotila se a snímek sdílela na sociálních sítích s hashtagem #PuntikovyDen2026. Puntíky přitom záměrně symbolizují kožní ložiska nemoci, z níž se tak stává módní motiv zbavený strachu.
Součástí kampaně je také soutěž pro školy, školky a dětské kolektivy. Loni se zapojilo 150 tříd a skupin, organizátoři obdrželi fotky puntíkovaných výkresů, video chemického pokusu i naučné plakáty středoškolských studentek. Zapojily se žonglérský i chovatelský kroužek. Letošní přihlášky a tipy na aktivity najdou zájemci na puntikovyden.cz/aktivita.
Kampaň probíhá také naživo. V úterý 6. října se akce uskuteční pro děti z Prahy 4 v parku Na Pankráci, o čtyři dny později, v sobotu 10. října, pak ve Velkém Meziříčí. Podpořit Puntíkový den lze rovněž nákupem speciální edice puntíkovaných Igráčků dostupných na puntikovyden.cz a Alza.cz. Celá akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby.
Lupénku mají mimo jiné Kim Kardashian, spisovatel John Updike nebo hudebník Art Garfunkel. V Česku přesto ti, kdo s ní žijí, stále narážejí na vyčleňování a strach z imaginární nákazy.
Zdroj: Jihočeský kraj