Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Průmyslový palác se po třech letech rekonstrukce otevře veřejnosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po letech rozsáhlé rekonstrukce konečně ukáže veřejnosti. Od 25. září do 11. října mohou zájemci absolvovat komentované prohlídky,…
V7_Prumyslovypalac_vizualizace

V7_Prumyslovypalac_vizualizace

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Pardubická kanalizace projde deratizací. Práce začnou za pár dní a potrvají až do konce října
Pardubická kanalizace projde deratizací. Práce začnou za pár dní a potrvají až do konce října
Úroda hroznů bude letos o třetinu nižší, škody jdou do půl miliardy
Úroda hroznů bude letos o třetinu nižší, škody jdou do půl miliardy

Letošní vinobraní bude pro české vinaře výrazně chudší. Podle prvních odhadů Svazu vinařů klesne sklizeň...

Dramatické pátrání na Blanensku: Malou dívku našli díky cílené hromadné SMS
Dramatické pátrání na Blanensku: Malou dívku našli díky cílené hromadné SMS

Okamžitá reakce policistů a moderní technologie zachránily předškolní dívku, která zmizela na odrážedle v...

Krnov mění parkování. Nové automaty berou kartu a první půlhodina je zdarma pro všechny
Krnov mění parkování. Nové automaty berou kartu a první půlhodina je zdarma pro všechny

Krnov od pondělí 14. září zavádí nová pravidla pro placené parkování. Město dokončilo výměnu všech...

Muzeum v Semilech výstavou připomíná 100 let od narození malíře Karouška
Muzeum v Semilech výstavou připomíná 100 let od narození malíře Karouška

Čtyřicet Karouškových obrazů ze soukromých sbírek, tři plastiky jeho bratra Valeriána a kresby jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.