Příští týden v Ulici: Hermanovi na rozcestí, odvážný plán, Soniny výhrůžky a experiment, který nedopadne

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v Ulici přinese zásadní rozhodnutí, která ovlivní profesní i rodinné zázemí několika obyvatel. Magda se odhodlá k radikálnímu kroku pro záchranu firmy a Gábina nečekaně přehodnotí své plány v Berlíně. Kamila si naopak začne uvědomovat hodnotu vlastního volného času. Dějové linky tak nabídnou řešení starých konfliktů i začátky úplně nových problémů. Odvážný plán pro firmu
Petr se cítí vyčerpaný z předchozích konfliktů a uvažuje o úplném ukončení společného podnikání. Ztrácí motivaci a práce mu přestává přinášet dřívější radost. Magda ovšem celou situaci vnímá odlišně a přichází s konkrétním návrhem na záchranu. Rozhodla se zažádat o bankovní úvěr a vstoupit do firmy jako plnohodnotná partnerka. Sice jí první žádost nedopadla, ale ona má v záloze další plán. Energie jí rozhodně nechybí a do svého plánu vkládá velké naděje. Otázkou zůstává reakce Denisy a také to, zda se podaří Petra přesvědčit o smysluplnosti další spolupráce.
Změna rodinných tradic
Svátek sedmnáctého listopadu znamenal u Hruškových vždy společný výlet a návštěvu dědečkova hrobu. Letos Kamila s nelibostí zjišťuje, že ostatní členové rodiny upřednostnili vlastní program a na tradiční setkání si čas neudělali. Počáteční zklamání a splín jí pomůže překonat sousedka Karla. Nabídne jí odlišný úhel pohledu a doporučí věnovat volný den výhradně vlastním potřebám. Kamila tak dostává nečekanou příležitost odložit mateřské povinnosti a naplánovat si den přesně podle svých představ.
Narušená důvěra a politické intriky
Matěj s Adélou podcenili experiment s neznámým uvolňujícím přípravkem. O jejich večerním dobrodružství se hned ráno dozvídá Anežka a oba aktéři musí své chování složitě vysvětlovat. Narušení vzájemné důvěry vyžaduje otevřený rozhovor a upřímnou snahu o nápravu.
V politickém zákulisí se mezitím vyostřuje situace kolem Soni Čechové. Mastný se pokusil jednat za jejími zády a rozbít spojenectví s Jirkou. Soňa jeho komplot včas odhalí a rozhodne se využít Mastného slabých míst ve svůj prospěch. Postaví ho před nepříjemné dilema týkající se organizace Druhá šance. Komunální politik musí volit mezi svými ambicemi a přijetím netradičních podmínek.
Rozhodnutí o životní příležitosti
Jirka Herman a Šíma netrpělivě očekávají návrat Gábiny z Německa. Původně odjela do Berlína s úmyslem pracovní nabídku odmítnout a plně se věnovat rodině. Během pobytu však svůj postoj přehodnotí a uvědomí si obrovský potenciál nabízené šance. Změna plánů pochopitelně vyvolá u Hermana zklamání. Gábina věří v jeho porozumění a doufá v nalezení kompromisu, který bude vyhovovat celému rodinnému uspořádání. Manželé tak stojí před další zkouškou vztahu a hledáním společné cesty.
Premiérové díly seriálu
sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).