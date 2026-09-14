Přepadal trafiky a s nožem vyhrožoval obsluze. Recidivista kradl peníze i telefonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přepadal trafiky a s nožem vyhrožoval obsluze. Recidivista kradl peníze i telefon
Česko čeká proměnlivý týden. Pondělní zataženou oblohu a déšť postupně vystřídá slunečnější a teplejší...
Vážná nehoda u Břehova zaměstnává záchranáře a hasiče. Automobil tam z dosud nezjištěných příčin narazil do...
Krátce po půlnoci zamířil vrtulník jihočeské letecké záchranné služby přes hranice do Rakouska. Tamní...
Hasiči stále zasahují u rozsáhlého požáru skladu slámy v Tourově. Plameny zasáhly přibližně polovinu...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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- Vážná nehoda u Břehova. Auto narazilo do stromu, zraněného vyprošťovali hasiči
- Vrtulník jihočeských záchranářů zasahoval v Rakousku. Lékaři pomohli zraněné ženě
- V Tourově hoří sklad slámy. Ze střechy létá eternit, hasiči vyhlásili třetí stupeň