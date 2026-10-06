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Praha staví tramvajovou trať na Strahov. Zkušební provoz má začít v roce 2028

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Praha se dočká nové tramvajové trati na Strahov. Dopravní podnik hlavního města zahájil v pondělí slavnostním aktem výstavbu 1,3 kilometru dlouhé dvoukolejné trati, která…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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