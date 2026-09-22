Praha hledá provozovatele koupaliště Motol na 12 let, počítá s wellness centrem

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Praha hledá provozovatele koupaliště Motol na 12 let, počítá s wellness centremPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oplocený areál zabírá přibližně 26 tisíc metrů čtverečních, přičemž samotná vodní plocha určená ke koupání měří kolem 15 tisíc metrů čtverečních. Vodní plocha ani…
1 motolský rybník MHMP
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Ostrava zpevní hráze na čtyřech úsecích. Povodně před dvěma lety odhalily slabá místa
Ostrava se připravuje na případné budoucí záplavy. Město ve spolupráci s Povodím Odry plánuje posílení...
Melodio kabaret pomůže Monice a Lucii. Večer zakončí první představení projektu Valkýra
Humor, hudba, emoce a konkrétní pomoc. Ve čtvrtek 1.října od 19 hodin se v ostravském BumBum Comedy Club...
Zlín dostaví radnici za 192 milionů, zbourá nevyužívané křídlo a postaví nové
Zlínští radní v pondělí rozhodli o výběru zhotovitele pro dostavbu radnice na náměstí Míru. Z šesti...
Opilý šofér na Královéhradecku netušil, že mu chybí pneumatika. Nadýchal téměř čtyři promile
Šokující hazard předvedl šestašedesátiletý řidič škodovky mezi Černožicemi a Smiřicemi. Ačkoliv během...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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HELLWEG a BayWa končí, v Německu naráz mizí 111 hobbymarketů: bez práce zůstanou zhruba čtyři tisíce lidí
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Karlos Vémola navrhl pro další Celebrity Series duel Marpa s Markem Ztraceným
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IKEA má okenní senzor za 199 korun a centrálu za 1 990 k němu nepotřebujete: rozhoduje reproduktor v kuchyni
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dnes, 11:30
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Denia zažívá český křest ohněm. Šest hráčů se omluvilo z nominace, Chorý přišel na sraz a hned odjel domů
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KSW nebylo spokojeno s návštěvností v Liberci. Budoucnost působení organizace v Česku je nejistá
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dnes, 11:26
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Objednáváte z čínských e-shopů? V EU začala platit velká reforma, další změna přijde už za pár týdnů
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Scénář měl 1 300 stran a psaní trvalo 20 měsíců. Seriál My všichni školou povinní málem nikdy nevznikl
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Člověk se postavil robotovi v kleci. Stroji stačil jediný kop
MMAMAG.cz
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Kyborg nemusí mít čip v hlavě. Technologie už lidem přidávají schopnosti, které lidské tělo nikdy nemělo
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dnes, 11:11
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Brankář Postava v Detroitu vyjel z branky a soupeř udělal salto. Fanoušci okamžitě vzpomněli na Haška
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