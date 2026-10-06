Pracák v Česku teď otevřel pozice pro důchodce. Nabízí až 200 000 Kč a 30 dní dovolené

Pracovní nabídky do databáze Úřadu práce hlásí zaměstnavatelé a řada z nich k inzerátu rovnou připíše, že rádi přijmou i člověka v penzi. Prošli jsme aktuální data a vybrali nabídky, u kterých stojí za to zbystřit. Nejvíc peněz slibuje místo pro psychiatra, nejdelší dovolenou nabízí jiný zaměstnavatel, a to sociální zařízení v Brně.
Lékaři v penzi mají nejsilnější karty
Nejvyšší částku mezi inzeráty, které výslovně zvou důchodce, nabízí Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko v Litoměřicích. Hledá psychiatra nebo psychiatričku a podle databáze Úřadu práce platné ke 2. říjnu 2026 za tuto práci zaplatí při plném úvazku 160 000 až 200 000 Kč hrubého měsíčně. Inzerát otevřeně píše, že se místo hodí i pro lékaře v důchodu, a připouští také částečný úvazek.
Kdo by se chtěl hlásit, potřebuje mít za sebou aspoň základní kmen v oboru psychiatrie.
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Podobným směrem se dívá Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který do své alergologické a imunologické ambulance shání lékaře. Hrubý plat tu začíná na 50 000 Kč měsíčně. Částka platí pro plný úvazek, rozsah práce si ale zájemce domluví podle svých časových možností. Při plném úvazku navíc dostane pět týdnů dovolené. Mezi vhodnými uchazeči ústav výslovně jmenuje i důchodce.
Třicet dní volna v Brně
Nejvíc dovolené z prověřených nabídek pro důchodce slibuje brněnské Centrum Kociánka. Hledá pracovníka v sociálních službách, který bude pečovat o lidi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. K 25 dnům základní dovolené přidává dalších pět dnů dodatkové, takže dohromady jde o 30 dní volna ročně. Hrubý plat se podle inzerátu pohybuje od 26 880 do 30 420 Kč měsíčně a s uchazeči z řad aktivních důchodců centrum výslovně počítá. Nabídka má v databázi Úřadu práce platnost do 24. října 2026.
Práce v sociálních službách s dodatkovou dovolenou může důchodci přinést až 30 dní volna ročně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dodatkovou dovolenou přiznává zákoník práce lidem, kteří dělají zvlášť obtížnou práci. Patří k ní i přímá péče o lidi s mentálním postižením.
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Počítat je ovšem potřeba s plným úvazkem a nepřetržitým provozem, takže se místo hodí spíš pro člověka, kterému síly na směny ještě stačí.
Na kratší úvazek i na zavolání
Kdo nechce chodit do práce celý týden, najde v databázi i kratší úvazky a brigády. Firma NT Communication, která staví optické sítě na Teplicku a Ústecku, například hledá mistra nebo stavbyvedoucího na zkrácený úvazek a mezi vhodnými kandidáty uvádí i aktivní důchodce. Za hodinu nabízí 350 až 450 Kč hrubého podle praxe.
Na Litoměřicku zase servis autobusů ZLINER shání řidiče na příležitostnou brigádu. Řidič vozy převáží a zkouší před opravou i po ní, jezdí se jen podle potřeby a hodinová odměna činí 300 až 500 Kč. Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny D a odborná i zdravotní způsobilost řidiče.
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Stav vybraných nabídek v databázi Úřadu práce ke 2. říjnu 2026 shrnuje tabulka:
Zaměstnavatel Pozice Odměna Úvazek Podmínky a výhody Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko (Litoměřice) psychiatr nebo psychiatrička 160 000 až 200 000 Kč hrubého měsíčně při plném úvazku plný úvazek, možný i částečný aspoň základní kmen v oboru psychiatrie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem lékař v alergologické a imunologické ambulanci od 50 000 Kč hrubého měsíčně při plném úvazku rozsah podle časových možností pět týdnů dovolené při plném úvazku Centrum Kociánka (Brno) pracovník v sociálních službách 26 880 až 30 420 Kč hrubého měsíčně plný úvazek, nepřetržitý provoz 30 dní dovolené ročně (25 základní a 5 dodatkové), kvalifikační kurz lze absolvovat po nástupu, inzerát platí do 24. října 2026 NT Communication (Teplicko a Ústecko) mistr nebo stavbyvedoucí 350 až 450 Kč hrubého za hodinu podle praxe zkrácený úvazek firma staví optické sítě ZLINER (Litoměřicko) řidič na převoz a zkoušení autobusů 300 až 500 Kč za hodinu příležitostná brigáda podle potřeby řidičské oprávnění skupiny D, odborná a zdravotní způsobilost Kdy práce výplatu důchodu neohrozí
Kdo pobírá řádný starobní důchod, může si přivydělávat bez omezení. Smí přitom:
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Výše příjmu ani druh práce nehrají roli.
Přísnější pravidla mají lidé v předčasném důchodu. Dokud nedosáhnou důchodového věku, smějí si vydělávat jen v malém rozsahu, který nezakládá účast na důchodovém pojištění. Jinak jim výplata důchodu nenáleží.
Kdo už dosáhl důchodového věku, pracuje a k tomu pobírá celý starobní důchod, odvádí od ledna 2025 nižší sociální pojistné díky zákonné slevě, která platí i v roce 2026. Zaměstnanec o ni musí sám požádat zaměstnavatele a doložit mu nárok, typicky rozhodnutím o přiznání důchodu spolu s čestným prohlášením, že důchod pobírá v plné výši. Zaměstnavatel slevu odečítá až od měsíce, kdy o ni zaměstnanec požádal. Kdo s žádostí otálel, může o vrácení pojistného zaplaceného navíc za dřívější měsíce písemně požádat okresní správu sociálního zabezpečení.
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Volná místa evidovaná Úřadem práce jsou veřejně dostupná a ministerstvo práce je navíc zveřejňuje jako otevřená data. Vyplatí se hledat podle oboru nebo regionu a pak pozorně číst poznámky zaměstnavatele, kde bývá napsáno, jestli vítá lidi v penzi a jaký úvazek připustí.
U řady inzerátů je v databázi uvedeno, do kdy platí, a s každou aktualizací dat mohou některá místa zmizet. Než zájemce zavolá nebo napíše e-mail, měl by si nabídku znovu dohledat a zkontrolovat, jestli mzda i úvazek stále odpovídají.
Zdroje: https://data.mpsv.cz/od/soubory/volna-mista/volna-mista.json.gz, https://www.pracomat.cz/prace/32909640760-lekari-v-psychiatrickych-oborech, https://www.pracomat.cz/prace/33650680796-ostatni-odborni-pracovnici-v-oblasti-socialni-prace, https://www.cssz.gov.cz/-/sleva-na-pojistnem-pro-pracujici-duchodce-od-ledna-2025, https://www.cssz.gov.cz/-/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://dostupnyadvokat.cz/blog/privydelek-v-duchodu, https://energozrouti.cz/clanek/urad-prace-otevrel-pozice-vhodne-i-pro-duchodce
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