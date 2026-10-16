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Měla takový nepravidelný rituál, kdy každý den zasedla ke psaní příběhu, který se jí rodil v hlavě a teprve až když dozrál a tlačil se ven, ožíval prostřednictvím klapek na klávesnici.
Poslední knížka

Poslední knížka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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