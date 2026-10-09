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Pohlreich se s Ano, šéfe vrátil na místo činu. Slzy vystřídal triumf i závist okolí

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Dennívýzva
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Zdeněk Pohlreich se s Ano, šéfe! vrátil do plzeňské restaurace Pancho's. Po drsné kritice a slzách šéfkuchaře následoval obrat, který všechny překvapil.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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