Pohlreich se s Ano, šéfe vrátil na místo činu. Slzy vystřídal triumf i závist okolí

Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima
Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se s Ano, šéf! pravidelně vrací na místa činu a tentokrát jeho kroky zamířily do plzeňské restaurace Pancho’s. Hlavní kuchař Petr Ivanič tam už přes deset let bojuje o přízeň hostů s mexickou kuchyní. První setkání těchto dvou mužů přineslo slzy i velmi tvrdou kritiku naservírovaného jídla. Návrat po čase ale přinesl velký obrat k lepšímu. Ztracená chuť na plzeňských Slovanech
Podnik na první pohled pamatoval mnohem lepší časy. Šéfkuchař Ivanič se na place i v kuchyni snažil o modernizaci mexických receptů a povznesení tamní gastronomie. Spolu s kolumbijským kolegou Kristiánem tvořili zajímavý tým pracující za pomoci překladatele. První ochutnávka u stolu ovšem nedopadla vůbec dobře.
Objednaná quesadilla s kuřecím masem i grilovaný kaktus dorazily sice bleskově, ale chyběla jim potřebná čerstvost. Jalapeños působily předvařeně a postrádaly pravou chuť. „S bolševickou otevřeností musím říci, že mi to nechutná,“ zhodnotil úvodní menu Zdeněk Pohlreich v televizním pořadu. Následně kuchyni doporučil zamyslet se nad tím, zda chtějí vařit pouze rychle, nebo především kvalitně.
Provozní slepota a neviditelná majitelka
Kritika padla na úrodnou půdu. Ivanič se po prvním hodnocení doslova zhroutil a ostrá slova ho hluboce zasáhla. Pohlreich to naštěstí vnímal jako dobré znamení a signál opravdové chuti s bídným stavem něco udělat. Situaci tehdy výrazně komplikovala samotná majitelka podniku. O chod restaurace se dlouhodobě vůbec nestarala a veškerá tíha odpovědnosti ležela pouze na zaměstnancích. Tým z Pancho’s tak musel zvládnout náročný zátěžový test hlavně vlastními silami a bez podpory shora.
Letní jídla s novým nábojem
Po delším čase přišel čas na kontrolní návštěvu. „Restauraci jsme nechali v nadějném stavu, což ale nemusí znamenat vítězství,“ uvažoval Pohlreich těsně před opětovným vstupem do podniku. Zvenku působila budova mnohem přívětivějším dojmem. Pohlreich si objednal zkušební vzorek jídel a s napětím čekal na výsledek.
V kuchyni se tentokrát opravdu vařilo s maximální péčí. Jídla voněla mnohem lépe a kuchaři si dokázali udržet svou dřívější rychlost. Zlepšení bylo znát na první ochutnání. Hodnotitel uznal, že porce mají konečně správný říz a neskrýval spokojenost nad plnými chutěmi letních pokrmů.
Závist i nečekané ocenění
Konečný verdikt vyrazil všem přítomným dech. Restaurace získala prestižní nálepku se dvěma hvězdami a velkou gratulaci za neuvěřitelný kus práce. „Ještě jsem se z toho nevzpamatoval, kolik hvězd jsme nakonec dostali,“ svěřil se s odstupem času Ivanič pro televizní štáb.
Pohlreichova návštěva podniku ohromně pomohla a vyřčená pravda otevřela celému personálu oči. „V provozní každodenní slepotě je mnoho věcí, které přehlédnete,“ vysvětlil dojatý kuchař. Tým z plzeňských Slovan se v současnosti pere s občasnou závistí okolí. Radost z úspěchu jim ale dodává sílu do dalšího boje o spokojené zákazníky.
Pořad
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