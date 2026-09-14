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Pochettino obvinil Chelsea a žádá odebrání titulu. Premier League se ozvala s odpovědí

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Tottenham na ligový titul čeká od roku 1961, Mauricio Pochettino ale tvrdí, že jeden mu právem patří. Bývalý trenér Spurs i Chelsea žádá, aby Blues kvůli tajným platbám z Abramovičovy éry přišli o mistrovství z roku 2017. Premier League se proti výtkám ohradila.
Pochettino obvinil Chelsea a žádá odebrání titulu. Premier League se ozvala s odpovědí

Pochettino obvinil Chelsea a žádá odebrání titulu. Premier League se ozvala s odpovědí

Zdroj: Chelsea FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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