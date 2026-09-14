Pochettino obvinil Chelsea a žádá odebrání titulu. Premier League se ozvala s odpovědí

- Pochettino chce, aby titul ze sezony 2016/17 připadl druhému Tottenhamu
- Chelsea přiznala nepřiznané platby přes 47 milionů liber z let 2011 až 2018
- Premier League jí v březnu udělila rekordní pokutu 10,75 milionu liber a podmíněný zákaz přestupů
- FA původně uložila podmíněný odečet šesti bodů, po odvolání ho nahradil podmíněný zákaz registrací
- Liga tvrdí, že Chelsea potrestala přiměřeně, protože se prohřešky sama přiznala
Mistrovství s otazníkem
Současný trenér reprezentace USA Mauricio Pochettino vedl Tottenham v letech 2014 až 2019 a v sezoně 2016/17 s ním skončil druhý, sedm bodů za Chelsea Antonia Conteho. Později sám usedl na lavičku Stamford Bridge. To mu ale nebrání tvrdit, že londýnský rival titul získal nečestně.
Pokud Chelsea přiznala porušení pravidel, měl by podle něj titul připadnout týmu, který skončil druhý. „Nehráli jsme podle stejných pravidel," prohlásil. Jinak se podle Argentince „propaguje a podporuje porušování pravidel". Uvědomuje si přitom, že si na Stamford Bridge nepřátele udělá. „Fanoušci Chelsea na mě budou naštvaní, protože to říkám," dodal.
Jádrem sporu jsou platby, které Chelsea v letech 2011 až 2018 za éry ruského miliardáře Romana Abramoviče neoznámila. Šlo o více než 47 milionů liber vyplacených třetími stranami hráčům, neregistrovaným agentům a dalším osobám. Podle deníku Mirror bylo mezi nimi sedm plateb v celkové výši 5,6 milionu liber neregistrovanému agentovi v souvislosti s přestupem belgického křídelníka Edena Hazarda, tedy hlavní hvězdy mistrovského ročníku. Peníze provázely také příchody Williana či Samuela Eto'a.
Liga se brání
Premier League odmítá, že by Chelsea vyvázla lacino. Prohřešky podle ní v roce 2022 sami nahlásili noví majitelé v čele s americkým podnikatelem Toddem Boehlym. Liga klub v březnu potrestala rekordní pokutou 10,75 milionu liber, podmíněným ročním zákazem přestupů do prvního týmu a okamžitým devítiměsíčním zákazem přestupů do akademie. Dospěla také k závěru, že ani se započtením tajných plateb by Chelsea nepřekročila pravidla finanční udržitelnosti.
„Je to historická záležitost. Je to velmi odlišné od případů PSR," hájil postup ligy už v srpnu její výkonný ředitel Richard Masters. Nad dohodou o sankcích podle něj dohlížela nezávislá komise, která měla pohlídat, aby trest nebyl nepřiměřeně mírný.
Anglická fotbalová asociace koncem července Chelsea za 74 porušení svých pravidel udělila pokutu 10 milionů liber a podmíněný odečet šesti bodů. Odvolací komise body škrtla a nahradila je zákazem registrací na dvě přestupová okna, podmíněným do 30. června 2027.
Body, nebo peníze
Právě absence sportového trestu dráždí i jinde. Everton v minulých letech kvůli porušení pravidel finanční udržitelnosti přišel o body a jeho fanoušci verdikt pro Chelsea podle Mirroru nesli těžce.
Zda by FA vůbec mohla klubu titul zpětně odebrat, není jasné. Asociace dál vyšetřuje jednotlivce spojené s případem, pravděpodobně agenty a zprostředkovatele, protože Abramovič ani tehdejší vedení už v klubu dávno nepůsobí. Tottenham se k Pochettinovým slovům odmítl vyjádřit.