Plzeňský vánoční strom letos přijede z Kozolup, douglaska tam rostla od roku 1996

Plzeňský vánoční strom má letos původ v Kozolupech na severním Plzeňsku. Douglasku tisolistou ve čtvrtek pokáceli pracovníci odborné firmy a v noci ji usadí na náměstí Republiky, kde bude stát po celou dobu adventu, Vánoc i Nového roku. Slavnostní rozsvícení čtrnáctimetrového jehličnanu je naplánováno na první adventní neděli 29. listopadu.
Strom zasadil v roce 1996 jeden z nájemníků domu v Kozolupech. Postupem let douglaska dům výrazně převýšila a majitelé, kteří se obávali jejího možného pádu na budovu, požádali o povolení ke kácení. Od roku 1992, kdy město začalo vést statistiku vánočních stromů, bude douglaska na náměstí Republiky stát popáté.
Primátor Roman Zarzycký z ANO věří, že strom bude patřit mezi nejhezčí v republice, jak tomu podle jeho slov bývá každoročně. Zároveň připomněl, že po letních úpravách má západní část náměstí novou podobu, konkrétně bez vjezdu aut.
Letošní výběr stromů byl přitom náročnější než v předchozích letech. „Z deseti kandidátů vycházel jako nejlepší možný," popsal výběrový proces Aleš Rusňák ze správy městských lesů. Město každoročně hledá jehličnan s výškou alespoň 14 metrů, pravidelnou korunou a s dostatečnou přístupností pro těžkou techniku. Letos řada nabídek nesplňovala některou z těchto podmínek.
Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar dal najevo, že hledání vhodného stromu pro „největší gotické náměstí v Čechách" se v posledních letech komplikuje. Proto město loni rozdalo přes sto sazenic jedlí s výhledem do budoucna. Uvítá, pokud mu lidé, kteří sazenici dostali, pošlou fotografii, jak se stromkům daří.
Samotné kácení probíhá v závěsu jeřábu, aby strom po podříznutí nespadl a neponičil větve. Po zkrácení na 13 až 14 metrů a úpravě kmene putuje jako nadměrný náklad na podvalníku do centra, přičemž celá operace probíhá v noci. Do půlnoci téhož dne strom standardně stojí na náměstí u katedrály svatého Bartoloměje. Zdobení začne od příštího týdne a potrvá několik dní, výzdoba bude obdobná jako v minulých letech jen s drobnou obměnou motivu.
Zdroj: autorský text / ČTK