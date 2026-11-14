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Plzeňský vánoční strom letos přijede z Kozolup, douglaska tam rostla od roku 1996

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Plzeňský vánoční strom má letos původ v Kozolupech na severním Plzeňsku. Douglasku tisolistou ve čtvrtek pokáceli pracovníci odborné firmy a v noci ji usadí…
19176071

19176071

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:00

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