Plzeňský kraj ocenil patnáct studentů za skvělé výsledky v soutěžích

Slavnostní předávání ocenění pro mladé talenty z Plzeňského kraje se uskutečnilo v Semlerově rezidenci v Plzni. Patnáct žáků základních a středních škol, kteří v uplynulém školním roce uspěli v nejvyšších kolech vědomostních soutěží, si odneslo uznání za výsledky v oborech od biologie a fyziky přes chemii až po jazyky, historii nebo odbornou činnost. Ocenění se dostalo také pedagogům, kteří studenty na náročné klání připravovali.
Náměstek hejtmana pro školství a sport Vladimír Kroc, který ocenění osobně předával, zdůraznil, že za každým úspěchem stojí talent, vytrvalost a práce pedagogů. „Jsem rád, že můžeme tyto mladé lidi ocenit a poděkovat jim za skvělou reprezentaci našeho kraje," řekl a vyjádřil naději, že absolventi v kraji zůstanou a uplatní zde své zkušenosti.
Nejvýraznějším individuálním úspěchem se může pochlubit Adéla Šefrhansová z Církevního gymnázia Plzeň, která ze stříbrnou medailí přijela z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě. Soutěž ji zaujala důrazem na vlastní uvažování a analýzu, svou budoucnost vidí ve výzkumu.
Další stříbro z mezinárodní scény přivezla Viktorie Snášelová z Masarykova gymnázia v Plzni, a to z Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice IOAA junior v Rumunsku. Na letošní slavnosti ale chyběla, protože ji zastihla přímo uprostřed dalšího mezinárodního klání ve Vietnamu. Její maminka Lenka Snášelová, která ocenění převzala za dceru, přitom mohla přinést čerstvou zprávu: Viktorie z Vietnamu odjíždí opět se stříbrem. Zajímavostí je, že na mezinárodní astronomickou olympiádu se nominovala ještě jako žákyně deváté třídy základní školy.
Zlatou medaili v mezinárodním kole Turnaje mladých fyziků ve Švýcarsku vybojovali Michal Fišer a Daniel Jedlička z VOŠ a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni, kteří zároveň triumfovali v národním finále téže soutěže.
Jan Herzig z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích se prosadil hned na více frontách. Vyhrál soutěž Středoškolák roku, na mezinárodním vědeckém veletrhu TISF na Tchaj-wanu získal čtvrtou cenu a je zakladatelem studentské iniciativy Zvaž vědu!, která se z Plzeňského kraje šíří do dalších regionů.
V jazykových olympiádách zazářil Šimon Binko z Gymnázia Luďka Pika v Plzni, vítěz celostátního kola olympiády ve španělském jazyce v bilingvní kategorii, a Štěpánka Kabrnová z Církevního gymnázia Plzeň, která ovládla celostátní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Druhé místo v celostátním kole olympiády v anglickém jazyce obsadila Anna Leder z jazykové školy v Klatovech.
V odborných soutěžích zvítězili Václav Straka a Andrii Salivon z plzeňské průmyslové školy v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Miriam Žáčková z Gymnázia Františka Křižíka pak vyhrála kategorii teorie kultury a umělecké tvorby. Třetí místo ve Středoškolské odborné činnosti v oboru tvorba učebních pomůcek si odnesli Alfréd Krutina a Matěj Jäger, rovněž z plzeňské průmyslové školy.
Filip Hrůša z Gymnázia a SOŠ Rokycany skončil druhý v celostátním kole Chemické olympiády, přičemž nominaci do mezinárodního týmu mu unikla jen těsně. Třetí místo v Dějepisné olympiádě vybojovala Apolena Vondrašová z domažlického gymnázia.
Součástí ocenění byly šeky pro střední školy, jejichž studenti v soutěžích uspěli. Plzeňský kraj rozdělil z dotačního programu Nadání 2026 celkem 350 tisíc korun na nákup učebních pomůcek a odměny pedagogům.
Zdroj: Plzeňský kraj