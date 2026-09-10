Plán valorizace pro rok 2027 se mění: Důchodce čeká nový vývoj, vláda připravuje vyjádření

Plán valorizace pro rok 2027 se mění: Důchodce čeká nový vývoj, vláda připravuje vyjádřeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kolem valorizace důchodů 2027 přišel obrat. Dosavadní varianta padá a vláda chystá další postup.
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