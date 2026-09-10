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Plán valorizace pro rok 2027 se mění: Důchodce čeká nový vývoj, vláda připravuje vyjádření

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Lednové zvýšení důchodů pro rok 2027 stále nemá konečnou podobu. Podle dosavadního návrhu mají penze vzrůst nejméně o 300 korun měsíčně, vláda ale ještě může částku navýšit až přibližně na 590 korun. Ve hře zůstává také jednorázový příspěvek.
Kolem valorizace důchodů 2027 přišel obrat. Dosavadní varianta padá a vláda chystá další postup.

Kolem valorizace důchodů 2027 přišel obrat. Dosavadní varianta padá a vláda chystá další postup.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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