Pavel má otázky na financování dovolené za zásah do soukromí, cestu si platil sám

Pavel má otázky na financování dovolené za zásah do soukromí, cestu si platil sámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pavel má otázky na financování dovolené za zásah do soukromí, cestu si platil sámZdroj: Facebook Petra Pavla
Článek byl publikován 16.10.2026 06:53
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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