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Pavel má otázky na financování dovolené za zásah do soukromí, cestu si platil sám

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Dennívýzva
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Když prezident Petr Pavel odletěl na soukromou cestu do Maroka, řešilo se, kdo je majitelem letadla, kterým odcestoval. K tomu měli někteří politici za to, že dovolenou financovala Kancelář prezidenta. Pavel teď uvedl věci na pravou míru.
Pavel má otázky na financování dovolené za zásah do soukromí, cestu si platil sám

Pavel má otázky na financování dovolené za zásah do soukromí, cestu si platil sám

Zdroj: Facebook Petra Pavla
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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