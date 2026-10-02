Páteční díl Ulice: Stíny minulosti dopadnou na všechny, odhalení a nečekané pozvání

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Jaká bude poslední Ulice tohoto týdne? Rozhodně se diváci mají na co těšit, protože dojde k velkému odhalení tajemného hráče, praní špinavého prádla na veřejnosti i rvačce, která nezůstane bez odezvy. Soňa je z tebe úplně v jiným stavu
Sotva začnou Martina s Jirkou chystat a uklízet hospodu před otevřením, někdo urputně buší na dveře. Je to Tonda, který poté Martinu pošle do kuchyně chystat snídani, aby si mohl se synem promluvit. Jirka absolutně nechápe, kam jeho otec svým proslovem míří, zvlášť, když začne vyprávět o tom, že mu možná dal špatný vzor, ale že si vždy vybíral dívky, které byly kvalitní a uměly „před koncem opustit zákop“. „To je amatérismus tohle to. Bylo to s ní aspoň dobrý?“ chce vědět Tonda. Jirka je v šoku, netuší, o čem mluví. „Ty to nevíš, prosím tě. Čechová je z tebe úplně… v jiným stavu! Těhotná!“
Jirka nevěří vlastním uším a nezbývá se mu než se zasmát. Nakonec rovnou řekne, že prostě Mastnému jednoduše naletěl. Jenže to ještě netuší, co na něj Mastný se Soňou chystají. Kvůli videu, na kterém si Radek nahrál sprejera, dojde na pořádnou rvačku. A i tu někdo natočí a dá na sítě. Jirka je zničený a má to dopad i na Soňu, kterou na videu také zachytili, jak se s nimi přetahuje.
Velké odhalení
Františka s Michalem se snaží Ivana nalákat na odpolední stream, ale marně. Má jednu výmluvu za druhou. Než od nich odejde, rovnou jim řekne, že on žádný ZeldenLord není a že by to kamarádům neudělal. Během hry nastane něco, co nikdo nečekal. Remíza. Michal nasadí na hlavu čepici se slepicí a když vyzve ZeldenLorda, ať je férový a ukáže se, vzápětí bude v šoku. Jméno ZeldenLord se změní na Františka a za okamžik mu jeho kamarádka i volá. Michala to pořádně namíchne, protože si z něj dělala pár týdnů srandu, a to se kamarádům nedělá.
Nečekané pozvání
Adéla nechá svůj termín na ORL u Matouše Žofčině mámě. Ta pak dorazí za Žofkou úplně nadšená, doktor jí pomohl a cítí se mnohem lépe. Také zhodnotí jeho samotného, že je velmi sympatický a šarmantní. Žofka mu pak napíše zprávu s poděkováním a jako odpověď jí přijde pozvání do Coolny, kam se po práci Matouš chystá. Když přijde, Denis po chvíli odchází a zůstanou sami. Servírka Jana pak Žofku pozve na pondělní taneční večer v Coolně a Matouše zajímá, jak to má s tancem. Matouš ji pak prosí, aby neplatila, že ji zve. Ještě večer si Žofka prohlíží událost na Facebooku a vidí, že mezi přihlášenými na akci je i Matouš…
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).