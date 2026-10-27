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Pardubický kraj investuje do zadržování vody v krajině

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Hospodaření s vodou patří v Pardubickém kraji dlouhodobě mezi klíčové priority. Zkušenosti ze suchých let od roku 2017 přiměly kraj k výrazně koordinovanějšímu přístupu,…
Secska_prehrada__12_

Secska_prehrada__12_

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:54

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