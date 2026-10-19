Pardubický kraj hledá inspiraci ve Valonsku, evropském lídrovi sociální ekonomiky

Zatímco Česká republika teprve hledá cestu k systematické podpoře sociální ekonomiky, belgické Valonsko ji buduje od 80. let minulého století a v roce 2008 celý systém legislativně ukotvilo. Pardubický kraj, který se sociálním podnikáním zabývá více než deset let, se rozhodl do Belgie vyjet pro inspiraci.
Sociální ekonomika staví na principu, že zisk není cílem, ale prostředkem. Firmy, často organizované na družstevní bázi, nevyplácejí dividendy akcionářům, reinvestují zisk zpět do provozu, rozhodují demokraticky a jejich přínos sahá od zaměstnanců přes obce až po životní prostředí. Vytvářejí pracovní místa pro lidi, kteří se jinak na trhu práce prosazují obtížně, a zprostředkovávají třeba sociální bydlení s asistencí.
Valonský model funguje pod záštitou jednoho ministra s ročním rozpočtem 37 milionů eur. Sociální ekonomika tam dnes pokrývá 12 až 13 procent pracovních míst a věnují se jí čtyři tamní univerzity. Podniky působí napříč odvětvími od stravování a bydlení přes energetiku a recyklaci až po kulturu a lokální služby. Velmi rozšířeným nástrojem jsou poukázky na úklid nebo drobné domácí práce, kdy zákazník zaplatí jen třetinu ceny a zbytek dorovnává stát, přičemž službu zajišťují právě podniky sociální ekonomiky za přesně daných podmínek.
Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro sociální péči Pavel Šotola, který delegaci vedl, zdůraznil, že první kroky vedly do Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu. Tam se tým seznámil se širším evropským kontextem, včetně poznatku, že sociální ekonomika prokázala v krizových obdobích větší odolnost než běžné podniky. „Nechceme, aby nám v této oblasti ujel vlak," řekl Šotola.
Zájemcům o vstup do tohoto sektoru nabízí Valonsko specializovaný státem financovaný podnikatelský inkubátor a bezúročné půjčky na rozjezd. Ředitel regionální kanceláře CzechInvestu Tomáš Vlasák, který byl součástí výjezdu, přirovnal jeho služby k Pardubickému podnikatelskému inkubátoru, s tím rozdílem, že valonský se soustředí výhradně na podniky sociální ekonomiky.
Ferdinand Raditsch, zakladatel Integračního sociálního podniku AureaBonum nedaleko Poličky, byl zvlášť nadšen ze sítě Cortigroupe, která v devíti družstvech a jedné neziskovce zaměstnává přes 850 lidí. Síť propojuje příchozí pracovníky, jejich vzdělávání, pomoc s bydlením, renovace domů, žehlírny, zahradnictví i restauraci. „Překvapilo mě, že řada těch věcí je opravdu přenositelná i k nám. Pokud budeme jen trošku přemýšlet, tak je můžeme využít," řekl Raditsch.
Pardubický kraj se v minulosti zahraničními zkušenostmi inspiroval při transformaci sociálních služeb i dětských domovů a je v Česku znám tím, že nečeká na celostátní legislativu. Šotola po návratu z Belgie uvedl, že informace z Valonska jsou pro kraj cenné zejména z hlediska konkrétních podpůrných nástrojů, a kraj chce být na případný rozvoj sociální ekonomiky připraven.
Zdroj: Pardubický kraj