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Památky na Vysočině navštívilo přes 137 tisíc lidí, zájem mírně klesl

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Státní památky na Vysočině zaznamenaly letos mírný pokles zájmu turistů. Do konce října jimi prošlo téměř 138 000 lidí, tedy o 2,7 procenta méně…
1024px-Telč_Castle_03

1024px-Telč_Castle_03

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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