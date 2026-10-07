Otevřete dnes mrazák a podívejte se na stěny. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

Mrazák bývá tichý. Běží si vzadu v kuchyni celý rok a většina z nás na něj nemyslí, dokud nedorazí vyúčtování. Přitom se na jeho spotřebě podepíše každý detail provozu. A jeden takový vám roste přímo na stěnách mrazicího prostoru, kde ho spousta lidí přehlíží celé měsíce.
Bílá vrstva, která se chová jako kožich
Tou jednou věcí je námraza. Led postupně obrůstá stěny i šuplíky a vypadá vcelku neškodně. Jenže se chová přesně jako kožich. Obalí vnitřek mrazáku vrstvou, přes kterou se chlad hůř dostává k potravinám, a chlazení tím ztrácí účinnost.
Aby mrazák udržel nastavenou teplotu, musí si pomoct jediným možným způsobem. Jeho motor naskakuje častěji a zůstává v chodu delší dobu, při níž se sám zahřívá. S každým dalším milimetrem ledu je ta zátěž vyšší. A každá minuta, kterou motor běží navíc, se sečte na vašem účtu za proud.
Přečtěte si také: Tento 1 přístroj v koupelně sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce nonstop Kolik vás led na stěnách tiše stojí
Čísla dokážou překvapit. Už tři milimetry námrazy mohou spotřebu mrazáku zvednout zhruba o třetinu. A když vrstvě necháte volný průběh a naroste na celý centimetr, spotřeba může vyskočit až o tři čtvrtiny.
U běžné domácnosti to v praxi dělá stovky korun ročně vyhozených za obyčejný led na stěně. U tenké vrstvy jde o desítky korun měsíčně, u silného nánosu na starším ručně odmrazovaném mrazáku se roční rozdíl vyšplhá mnohem výš. Rodinný rozpočet to nezboří, zato to zvládnete ušetřit jediným odpolednem práce.
Námraza ovšem netrápí jen peněženku. Namáhaný motor stárne rychleji a jeho oprava nebo výměna se pak počítá v tisících korun.
Přečtěte si také: Instalatéři varují. Spočítali, kolik navíc vás stojí vana proti sprše. Až to uvidíte, budete zírat Odkud se v mrazáku pořád bere led
Za vším je obyčejná vzdušná vlhkost. Jakmile dvířka povolí, dostane se k promrzlým stěnám vzduch z kuchyně a přinese s sebou vodní páru. Ta na mrazu okamžitě tuhne v led. Platí u toho jednoduchá úměra, totiž že čím častěji do mrazáku saháte, tím rychleji vrstva roste.
Namrzání dokážou urychlit i další zlozvyky:
gumové těsnění, které už po letech nedoléhá a pouští dovnitř teplý vzduch zvenčí nádoby namačkané na sebe tak, že mezi nimi chlad nemá kudy proudit jídlo ukládané ještě vlažné nebo bez pokličky, ze kterého stoupá pára vlhčí vzduch v místnosti, typicky v kuchyni, kde se denně vaří
Pomůže i rozumně nastavená teplota. V mrazáku bohatě stačí kolem -18 °C a zbytečné přemrazování spotřebu jen žene nahoru.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí Odmrazování krok za krokem bez rizika
Kdy se do toho pustit? Ideálně jednou až dvakrát ročně a vždycky, jakmile led na stěnách přeroste zhruba půl centimetru. Samotná práce pak zabere jedno odpoledne.
Pravidelné odmrazování zbaví mrazák ledu a vrátí mu původní spotřebu elektřiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vytáhněte šňůru ze zásuvky a zmražené zásoby přendejte do chladu, nejlépe zabalené proti roztátí. Dvířka nechte dokořán a na podlahu pod spotřebič dejte savou utěrku nebo mělký tác, kam steče rozpuštěná voda. Tání popoženete tím, že dovnitř postavíte hrnek s vroucí vodou a dvířka přivřete. Povolený led seškrabujte výhradně pomůckou z plastu nebo dřeva. Nůž, kovové náčiní ani horkovzdušný fén dovnitř nepatří, křehké stěny by poškodily. S No Frost odpadne škrabání, účet ale neklesne vždy
U mrazáků s funkcí No Frost se o led starat nemusíte. Vnitřní ventilátor stále žene vzduch přes výparník a odvádí z něj vlhkost dřív, než stačí přimrznout, takže viditelná vrstva ledu prakticky nevzniká a škrabka zůstane v šuplíku.
Háček je v tom, že tahle automatika něco spotřebuje. Profukování i pravidelný cyklus rozmrazování ukrojí kus elektřiny, a tak může mít model s No Frost na energetickém štítku klidně vyšší roční spotřebu než obyčejný mrazák, o který se ovšem poctivě staráte. Smysl proto dává hlavně pro domácnosti, které by jinak led nechaly zarůst do silné vrstvy.
Přečtěte si také: Spotřebuje víc proudu než lednice a pračka dohromady. Tenhle 1 spotřebič mají Češi zapnutý od podzimu
Dnešní pohled na zadní stěnu mrazáku tak může být ta nejlevnější kontrola spotřeby, jakou doma uděláte.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/centimetr-namrazy-v-mrazaku-zvedne-ucet-za-elektrinu-o-75-vetsina-cechu-ji-nechava-narust-klidne-na-pet-702710, https://www.vestavne-spotrebice.cz/lednice-mrazaky-jak-usetrit/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/17569-spotreba-elektriny-lednice, https://www.mnd.cz/novinky/spotrebu-elektriny-zvysuji-spotrebice-v-pohotovostnim-rezimu-i-namraza-v-lednici-ci-mrazaku, https://energozrouti.cz/clanek/vyplati-se-odmrazovat-mrazak-kazdy-mesic-zjistili-jsme-kolik-energie-stara-namraza-opravdu-stoji
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!