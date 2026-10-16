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Osteoporóza nebolí, následky ano

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Řídnutí kostí neboli osteoporóza nebolí, a lidé tak netuší, že jejich kosti postupně slábnou. Nemoc proto často odhalí až ve chvíli, kdy přijde první zlomenina. V Česku přitom funguje populační program časného záchytu nemoci, který od roku 2023 odhalil osteoporózu u více než 85 000 lidí.
Osteoporóza nebolí, následky ano

Osteoporóza nebolí, následky ano

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/2148097484.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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