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Okamurův influencer už mohl být v Radě ČRo. Nebýt špatně vyplněných lístků

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Rada Českého rozhlasu mohla být od minulého týdne bohatší o další kontroverzní jméno. 29letý influencer a pořadatel MMA zápasů Jakub Jíra známý dlouholetým přátelstvím s Tomio Okamurou ve sněmovní volbě od poslanců jen těsně nezískal potřebný počet hlasů. Tedy přesněji řečeno možná získal – jen špatně vyplněných. Další šanci dostane zřejmě už tento týden. Na to,
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Zdroj: Od MMA zápasů k členství v rozhlasové radě. Jakub Jíra (uprostřed). Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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