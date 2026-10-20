Okamurův influencer už mohl být v Radě ČRo. Nebýt špatně vyplněných lístků

Rada Českého rozhlasu mohla být od minulého týdne bohatší o další kontroverzní jméno. 29letý influencer a pořadatel MMA zápasů Jakub Jíra známý dlouholetým přátelstvím s Tomio Okamurou ve sněmovní volbě od poslanců jen těsně nezískal potřebný počet hlasů. Tedy přesněji řečeno možná získal – jen špatně vyplněných. Další šanci dostane zřejmě už tento týden.
Na to, že sněmovní volební komise musela hlasy několikrát přepočítávat, upozornil její šéf Martin Kolovratník (ANO). S dodatkem, že značná část hlasovacích lístků byla špatně vyplněna a byla tudíž neplatná.
Nová sněmovní většina se už od loňska stihla do složení devítičlenné rozhlasové rady jasně promítnout.
„Šlo o to, že některé lístky měly označené kroužkem volené kandidáty, ale chyběly křížky u těch zbylých. Ale nevybočovalo to z průměru,“ upřesňuje pro HlídacíPes.org.
K přepočítávání hlasů podle Kolovratníka dochází vždy, kdy je některý kandidát zvolen nebo i nezvolen jen o pár hlasů. „A samozřejmě křížem – napříč členy všech klubů v komisi. Ať to vidí víc lidí a o výsledku není pochyb,“ doplňuje.
„Stačila by i část a byl by zvolen...“
Jakub Jíra potřeboval ke zvolení alespoň 81 hlasů, dostal jich 78. Dost možná pro něj ale hlasovali i někteří z těch poslanců, kteří špatně vyplnili hlasovací lístek.
„Ano, chybných lístků bylo víc než počet chybějících hlasů. Takže stačila by i část a pan Jíra by byl zvolen,“ připouští Martin Kolovratník.
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Volba je tradičně tajná, vládní koalice má však ve sněmovně pohodlnou většinu, aby prosadila své preferované kandidáty.
Na druhou stranu jsou volby mediálních radních tradičně předmětem zákulisních dohod a politických obchodů. Ukázala to i volba kandidáta na druhé uvolněné křeslo v rozhlasové radě. Jasnou většinou 137 hlasů, tedy i s podporou části opozice, byl znovuzvolen stávající předseda Rady ČRo Ondřej Matouš.
Jakub Jíra se vzhledem ke svému neskrývaně přátelskému vztahu s šéfem hnutí SPD Okamurou chtě nechtě jasně profiluje jako vládní kandidát. Když ale na jaře zkoušel kandidovat pro změnu do Rady České televize, poslancům při veřejném slyšení tvrdil, že v radě bude politicky neutrální.
„Myslím si, že mám poměrně dost zkušeností z hodně oblastí médií, ve kterých se pohybuji od svých 14 let,“ vysvětloval Jíra v dubnu své motivy pro kandidaturu do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize.
Radní se zájmem o SPD
Nová sněmovní většina se už od loňska stihla do složení devítičlenné rozhlasové rady jasně promítnout. V březnu poslanci poslali kontrolovat rozhlas bývalého člena Rady ČT Daniela Váňu.
Ten na sklonku svého mandátu v televizní radě na poslední chvíli protlačil do výroční zprávy o činnosti ČT za rok 2020 pasáž konstatující, že hnutí SPD nedostalo v daném roce ve zpravodajství a publicistice České televize adekvátní prostor ve srovnání s ostatními stranami.
V květnu do rozhlasové rady přibyl publicista a bývalý radní ČTK Petr Žantovský, který v roce 2020 neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu.
Teď sahá po klice od Rady ČRo „Okamurův kamarád“ Jakub Jíra. Druhou šanci dostane zřejmě už tento týden, kdy by se podle poslance Kolovratníka mohlo konat druhé kolo volby. Do něj společně s Jírou postoupil bývalý předseda rozhlasové rady Miroslav Dittrich, který získal 59 hlasů.