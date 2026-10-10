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Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek

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Na Božím Daru na Karlovarsku lidé mohou zvolit teprve druhého porevolučního starostu. V čele města stojí nepřetržitě od roku 1990 Jan Horník (STAN), který letos kandiduje na posledním místě jedné ze čtyř kandidátek a řekl, že post ve vedení města obhajovat neplánuje.
Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek

Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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