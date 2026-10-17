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Můžu si zapálit?

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Dennívýzva
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„Iri, můžu si zapálit?“ Tenhle dotaz mi můj Petr pokládá tak jednou, maximálně dvakrát za rok. Naposledy tak učinil v pátek, když přišel z práce a já, ač nekuřačka jsem s úsměvem přikývla a postavila na kávu.
Můžu si zapálit?

Můžu si zapálit?

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/scnbzql-cigarette-5223759-1280.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:05

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