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Muž, který mluvil o zápase s Procházkou, v UFC končí. Nezachránilo ho ani pět výher

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Pět výher v šesti zápasech by jinde znamenalo novou smlouvu. Michael „Venom" Page však v UFC končí, protože ani jednou soupeře neukončil a z poslední klece v Paříži odcházel za pískotu. O anglického bijce se během několika hodin přihlásil Jake Paul.
Muž, který mluvil o zápase s Procházkou, v UFC končí. Nezachránilo ho ani pět výher

Muž, který mluvil o zápase s Procházkou, v UFC končí. Nezachránilo ho ani pět výher

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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