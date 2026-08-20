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Mobilní signál v odlehlých oblastech: T-Mobile dokončil deset projektů navzdory komplikacím

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Ve zkratce: T-Mobile úspěšně pokryl signálem deset lokalit s označením „bílá místa“ v rekordním čase dvanácti měsíců. Výstavbu vysílačů v náročných terénech podpořily dotace z...
Mobilní signál v odlehlých oblastech: T-Mobile dokončil deset projektů navzdory komplikacím

Mobilní signál v odlehlých oblastech: T-Mobile dokončil deset projektů navzdory komplikacím

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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