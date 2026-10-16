Meteorologické balóny na jedno použití mají konkurenci. Švýcaři posílají do stratosféry dron

Meteorologické balóny na jedno použití mají konkurenci. Švýcaři posílají do stratosféry dronPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Meteomatics-drone
Článek byl publikován 16.10.2026 07:00
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