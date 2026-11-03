Letiště Karlovy Vary přechází pod stát, smlouvy jsou podepsány a armáda nastoupí v lednu

Převod letiště Karlovy Vary do rukou státu se blíží do finální fáze. Ministr obrany Jaromír Zůna v pondělí informoval vládu, že všechny smluvní závazky spojené s tímto procesem jsou splněny, a to s předstihem. Od 1. ledna 2027 se letiště stane majetkem České republiky, konkrétně Ministerstva obrany, a začne sloužit vojenským účelům.
Provoz na letišti převezme státní podnik LOM PRAHA. Žádost o změnu provozovatele byla minulý týden předložena Úřadu pro civilní letectví. Před dvěma týdny byly podepsány smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého i movitého majetku z Karlovarského kraje na Ministerstvo obrany. Smlouva zahrnující letištní pozemky, stavby a další nemovitosti již prošla schválením Ministerstva financí. Karlovarský kraj zajišťuje vložení smluv do příslušného registru a podal návrh na vklad změny vlastníka do Katastru nemovitostí.
Movitý majetek nutný k provozu letiště, jako je hasičská technika, bezpečnostní systémy nebo signalizační zařízení, přejde nejprve do majetku ministerstva a neprodleně bude vložen do určeného majetku LOM PRAHA. Smlouva na další movitý majetek, který LOM PRAHA od kraje odkoupí, má být podepsána v průběhu listopadu. Majetkoprávní uspořádání zbývajících pozemků, které nejsou v krajském vlastnictví, ale jsou pro provoz nezbytné, se plánuje dokončit v roce 2027.
Letové a navigační služby upraví samostatná smlouva mezi LOM PRAHA a Řízením letového provozu ČR. Smlouva na poskytování služeb pro potřeby armády by měla být uzavřena nejpozději v první polovině prosince letošního roku.
Současná vzletová a přistávací dráha přestane armádě kapacitně stačit, proto ji čeká rozšíření z 30 na 45 metrů a prodloužení o 360 metrů na celkových 2 510 metrů. Práce by měly být dokončeny do konce roku 2029, přičemž odhadované náklady podle zpracovávané projektové dokumentace dosahují přibližně 1,52 miliardy korun včetně DPH.
Armáda počítá s využitím letiště zejména v době krize a při plnění aliančních závazků v rámci NATO. Plánuje se také vybudování společného operačního střediska složek Ministerstva obrany a integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Do budoucna by letiště mohly využívat rovněž jednotky Teritoriálních sil Armády České republiky.
Zdroj: Ministerstvo obrany