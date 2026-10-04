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Letadlo havarovalo na poli nedaleko letiště krátce po startu

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Letecká nehoda se stala mezi letištěm Líně a Vodním Újezdem na Plzeňsku, kde na poli havarovalo malé letadlo. Důvodem byl zřejmě nevydařený manévr. Vyloučit ale nelze ani technickou závadu. Letoun nouzově přistál na poli. Na místo okamžitě vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému.
Letadlo havarovalo na poli nedaleko letiště krátce po startu

Letadlo havarovalo na poli nedaleko letiště krátce po startu

Zdroj: Zdravotně záchranná služba Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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