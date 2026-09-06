Kvíz: Poznáte legendární seriály jen podle popisu děje? Plný počet dají jen praví expertiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvíz: Poznáte legendární seriály jen podle popisu děje? Plný počet dají jen praví experti
Září se na Netflixu ponese ve znamení temnějších kousků, mezi nimiž výrazně vyčnívá očekávané Monstrum:...
Fanoušci dobrodružné série Lovci pokladů (National Treasure) se po letech čekání dočkali. Režisér Jon...
Disney+ představilo trailer k očekávané novince Město krve (City of Blood). Osmidílný německý seriál zavede...
Režisér a scenárista pohádek, které si oblíbily celé rodiny, otevírá bránu do dalšího pohádkového světa. Na...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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