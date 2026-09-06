Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kvíz: Poznáte legendární seriály jen podle popisu děje? Plný počet dají jen praví experti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Myslíte si, že máte slavné seriály v malíku? Zkuste poznat legendární televizní i streamovací hity jen podle několika vět popisujících jejich děj. Čekají vás české i zahraniční klasiky, seriály z 80. a 90. let, oblíbené telenovely i moderní hity, které zná skoro každý.
Kvíz: Poznáte legendární seriály jen podle popisu děje? Plný počet dají jen praví experti

Kvíz: Poznáte legendární seriály jen podle popisu děje? Plný počet dají jen praví experti

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
Zemřelo dítě, nebo ho sežral démon? Na Netflix míří mrazivá novinka o nemocném starci
Zemřelo dítě, nebo ho sežral démon? Na Netflix míří mrazivá novinka o nemocném starci
Září na Netflixu: Pokračování hitu o izraelském komandu, nástupkyně Dahmera i Russell Crowe v krimi thrilleru podle skutečnosti
Září na Netflixu: Pokračování hitu o izraelském komandu, nástupkyně Dahmera i Russell Crowe v krimi thrilleru podle skutečnosti

Září se na Netflixu ponese ve znamení temnějších kousků, mezi nimiž výrazně vyčnívá očekávané Monstrum:...

Po 19 letech je to oficiální. Nicolas Cage se vrací v pokračování jedné z nejlepších dobrodružných sérií
Po 19 letech je to oficiální. Nicolas Cage se vrací v pokračování jedné z nejlepších dobrodružných sérií

Fanoušci dobrodružné série Lovci pokladů (National Treasure) se po letech čekání dočkali. Režisér Jon...

V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří online
V Česku vznikl temný seriálový unikát. Dystopický thriller s upíry od tvůrců oscarového hitu míří online

Disney+ představilo trailer k očekávané novince Město krve (City of Blood). Osmidílný německý seriál zavede...

Návrat k poctivé české pohádce. Režisér Bambitky chystá novinku. V hlavních rolích září děti slavných českých herců
Návrat k poctivé české pohádce. Režisér Bambitky chystá novinku. V hlavních rolích září děti slavných českých herců

Režisér a scenárista pohádek, které si oblíbily celé rodiny, otevírá bránu do dalšího pohádkového světa. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.