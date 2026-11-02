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Kvíz: České filmové maminky a babičky. Poznáte slavné herečky podle jejich rolí?

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Milující maminky, laskavé babičky i svérázné ženy, které si nikdy nebraly servítky. České filmy jsou plné nezapomenutelných ženských postav, bez nichž by řada příběhů nebyla úplná. Poznáte herečky, které jim propůjčily svou tvář?
Kvíz: České filmové maminky a babičky. Poznáte slavné herečky podle jejich rolí?

Kvíz: České filmové maminky a babičky. Poznáte slavné herečky podle jejich rolí?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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