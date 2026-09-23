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Krvavá záhada z Bavorska a otřesný nález ve stodole dodnes nemá řešení

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Na jaře roku 1922 se osamělý bavorský statek Hinterkaifeck stal dějištěm událostí plných otazníků. Vyšetřovatelé narazili na nečekané rodinné tajemství.
Hinterkaifeck

Hinterkaifeck

Zdroj: FOTO:Andreas Biegleder. According to a letter from the City Archive of Munich from October 2, 2013, number 3053/3231.0, Andreas Biegleder was born 1880-10-25 in Ergoldsbach and died 1954-05-14 in Munich, last address from 1953-04-17 Munich, Weltenburger S
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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