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Kraj jako první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků

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Plzeňský kraj podepsal smlouvu s dopravcem, které bude od prosince 2030 zajišťovat dopravu na čtyřech tratích bateriovými elektrickými vlaky BEMU. Provozovat je bude Arriva, která nabídla nejnižší cenu, což bylo jediným kritériem výběrového řízení. Na tratích teď jezdí České dráhy s diesely.
Kraj jako první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků

Kraj jako první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků

Zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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