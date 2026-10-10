Kraj jako první v ČR vysoutěžil provoz moderních bateriových vlaků

„Pro Plzeňský kraj je to historický okamžik. Stáváme se prvním regionem v zemi, který úspěšně dotáhl soutěž na bateriové vlaky do konce.Ukázali jsme, že ekologická doprava nemusí být luxusem, ale naopak vysoce efektivním řešením,“ pochvaluje si Pavel Čížek (STAN), náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy.
Plzeňský kraj obdržel v rámci nabídkového řízení celkem čtyři nabídky od dopravců České dráhy, ARRIVA vlaky, RegioJet a GW Train Regio. Společnost ARRIVA zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou, dopravu bude zajišťovat 15 let.
Nová vozidla budou plně klimatizované a nízkopodlažní. Cestující v nich naleznou Wi-Fi, elektrické zásuvky, USB dobíječky, pohodlná látková sedadla s područkami a opěrkami a moderní informační systém. Barevné řešení vlaků bude kompletně odpovídat krajskému designu.
Výsledná průměrná sazba s dotací činí 160,83 koruny za vlakový kilometr, což podle náměstka zajistí kraji výrazné úspory. Třeba proti současné smlouvě pro Plzeňsko je nová cena o čtvrtinu nižší a v porovnání s posledním kontraktem v dieselové trakci na lince z Plzně do Domažlic jde dokonce o úsporu téměř 130 Kč/km.
„Veškerá rizika i příležitosti spojené s výběrem tržeb nese objednatel, tedy Plzeňský kraj. Ve všech vlacích bude bezvýhradně platit jednotný krajský Tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který kraj zavedl již v roce 2020 a je závazný pro všechny dopravce v regionu,“ doplnila mluvčí kraje Eva Mertlová.
Dvanáct nových bateriových elektrických jednotek BEMU se objeví na tratích v regionu ve dvou vlnách. Od prosince 2030 nasadí do provozu šest vozidel s ročním výkonem 947 tisíc vlakových kilometrů, na něž se bude čerpat dotace z Modernizačního fondu. Od prosince 2033 nasadí dalších šest vozidel, tentokrát již bez dotace. Po 15 letech provozu budou vozy převedeny na dopravce, který uspěje v navazujícím nabídkovém řízení.
Nové vlaky vyjedou na novou trať
Na linku P3 z Plzně do Domažlic vyjedou od prosince 2030 vlaky po nové trati přes Líně u Plzně. Jde o nové spoje, které kraj objednává poprvé. Linka P21 povede z Příkosic přes Rokycany, Plzeň, Nýřany do Heřmanovy Hutě. Od roku 2030 se nejfrekventovanější regionální tratě v plzeňské aglomeraci propojí přes Plzeň. Cestující ze silných spádových oblastí se dostanou do Plzně a dál přes krajské město bez přestupu. Využita bude také rekonstrukce a elektrifikace tratě z Nýřan do Heřmanovy Huti. Od prosince 2033 se linka prodlouží o úsek Příkosice - Nezvěstice.
Na lince P22 z Bezdružic přes Plzeň do Radnic nahradí od prosince 2033 motorové jednotky vlaky BEMU, které přinesou tišší provoz bez emisí v turisticky atraktivní oblasti Bezdružicka a v populačně se rozvíjejícím okolí Chrástu a Radnic. Ekologické jednotky BEMU budou dále vozit turisty o víkendech na lince P25 z Plzně přes Klatovy do Železné Rudy-Alžbětína, tedy do Národního parku Šumava. „Turistické víkendové spoje směřující na zelenou střechu Evropy budou taktéž zajištěny od prosince 2033 ekologickými jednotkami BEMU, které by jinak v době víkendů stály neefektivně odstavené v depu. Nové vlaky musí jezdit co nejvíce a tady bude z náhrady dieselových motoráků profitovat i pečlivě chráněná příroda Šumavy,“ dodala mluvčí.