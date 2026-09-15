Klárka zavaří Adrianě. Do Ulice se vrací Rosťa a Království hraček ožívá

Největší problém si tentokrát Adriana (Sandra Nováková) nezpůsobí sama. Klárka (Stella Polášková) totiž společně s kamarádkou Beou tajně nafotí selfie na jejím novém mobilu a fotografie následně pošlou Klárčinu otci do Brazílie. Na první pohled nevinný dětský vtípek tak Adrianě znovu připomene komplikovaný vztah s bývalým přítelem. Do toho Klárka začne naléhat, že by vlastní telefon chtěla také, a Adriana tak bude muset řešit nejen nečekaný kontakt s minulostí, ale i další rodičovský boj o technologie.
Zajímavější obrat čeká také Království hraček, které se po letních problémech začíná pomalu znovu skládat dohromady. Rosťa (Jiří Černý), jenž po krachu firmy skončil na Úřadu práce a těžké období nesl dost špatně, nakonec nabídku Lindy (Petra Bučková) přijme a vrací se zpět. S návratem do známého prostředí ovšem přichází i další dilema: o návratu uvažují také Lukáš (Jiří Maryško) a Václav (Antonín Měkota), kteří si mezitím už našli jiné závazky. Stará parta se tak možná opět stmelí – otázkou zůstává, jestli už není na návrat příliš pozdě.
Své si užije také Eddie (Jiří Panzner), jenž se ve škole začíná cítit poněkud opuštěný. Chybí mu oblíbení kolegové, a tak svou frustraci nešťastně obrátí proti Magdě (Veronika Macková), které vyčte její odchod ze školy. Vzápětí ho sice mrzí, že na ni vyjel, zároveň ale potřebuje její pomoc. Jeho studenti totiž nezvládají požadavky přísného profesora Kaliny (Pavel Nový) a Eddie začne hledat způsob, jak Magdu přesvědčit k alespoň dočasnému návratu.
A pořádně zabrat dostane také Luděk (Vasil Fridrich), kterému mateřství Vandy (Kristýna Hrušínská) začíná přerůstat přes hlavu. Vanda je vyčerpaná péčí o dítě, domácnost i samotného Luďka a stále víc na ni doráží pocit, že místo partnerky funguje jako jeho služka. Luděk přitom dlouho věří, že má situaci pevně v rukou, což mu každý další den vyvrací. O radu proto požádá Denise (Libor Matouš), který má s komplikovanými vztahy vlastní bohaté zkušenosti.
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zdroj: TV Nova