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Klárka zavaří Adrianě. Do Ulice se vrací Rosťa a Království hraček ožívá

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Ulice nemá po návratu z letní pauzy o nové zápletky nouzi. Zatímco Království hraček pomalu skládá dohromady starou partu, Adriana bude muset řešit pořádně nepříjemné následky dětské iniciativy. A nechybí ani další komplikace v životech Eddieho či Luďka, který už začíná zjišťovat, že mateřství jeho partnerky není úplně procházka růžovým sadem.
Klárka zavaří Adrianě. Do Ulice se vrací Rosťa a Království hraček ožívá

Klárka zavaří Adrianě. Do Ulice se vrací Rosťa a Království hraček ožívá

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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