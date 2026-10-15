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Ječmenný čaj vás překvapí nečekaně jemnou chutí. V Asii ho servírují místo vody

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Dennívýzva
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Mugicha, boricha, barley tea… Ne, neučíme se čarovat. Tohle je jen výběr z označení pro ječmenný čaj, který vás v zimě prohřeje a v horku ochladí. Sehnat ho a připravit si ho je snadné, pít ho je prospěšné. Proč?
studený ječmenný čaj

studený ječmenný čaj

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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