Ječmenný čaj vás překvapí nečekaně jemnou chutí. V Asii ho servírují místo vody

Když se v letním horku ocitnete v Tokiu nebo Soulu, dost možná vám v restauraci místo vody zdarma nabídnou sklenici osvěžujícího nápoje s jemnou oříškovou vůní. Nenakopne vás, spíš pohladí, docela podobně jako třeba hojicha. Podívejte se s námi, proč na ječmenný čaj nedají hlavně na Východě dopustit!
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Co je ječmenný čaj?
Tenhle nápoj vlastně vůbec není čaj. Jde o obilný výluh (tisane) a nenajdete v něm ani lístek čajovníku. Připravuje se zalitím nebo povařením pražených zrn ječmene v horké nebo studené vodě, můžete se setkat i s mletým ječmenem naporcovaným v klasických čajových sáčcích.
Ječmenný čaj je typický pro východoasijské státy.
Světle hnědý nápoj vás zaujme specifickou chutí s oříškovými tóny, ucítíte v něm i pražení, které může – byť vzdáleně – připomínat kávu nebo černý čaj. Jen bez hořkosti a trpkosti v závěru doušku.
Ječmenný čaj neobsahuje kofein, proto si ho můžete bez obav připravit kdykoli během dne, ani cukr, takže se nemusíte obávat prázdných kalorií.
Historie ječmenného čaje od císařů po pouliční občerstvení
Ječmenný čaj má své kořeny ve východní Asii, kde se stal nedílnou součástí místních kultur. V Japonsku se s ním setkáte pod názvem mugicha a určitě vám neunikne jeho velká obliba. Té se nápoj těší už od 17. století, kdy se podával v těch nejvyšších vrstvách i samotnému císařskému dvoru a zároveň si získal své místo v běžných domácnostech.
V Koreji na vás čeká jako boricha. Běžně se tu pije místo čisté vody. A nakonec nápoj známý jako dàmài-chá můžete ochutnat i v Číně, kde se pije za všech teplot.
Pozor, že ječmenný čaj obsahuje lepek. A může působit i jako silný alergen.
Náročná příprava pití skončila během 80. let 20. století, kdy v tomhle koutě světa objevili kouzlo předbalených čajových sáčků s mletým ječmenem. Práce tak odpadá a rychlost, s jakou je hotovo, nahrává i moderní rychlé době, takže ve spoustě domácností platí za samozřejmost.
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Výhody ječmenného čaje? Hydratuje a posiluje imunitu
Na rovinu říkáme, že tenhle nápoj nesedne každému. Pokud vás ale vyloženě neodpuzuje, zkuste si ho občas dopřát. Oživí váš pitný režim, a to bez kofeinu, cukru a kalorií. Kdykoli. Proto ho samozřejmě můžou pít třeba i děti.
Dokáže podpořit i při hubnutí. Nabízí totiž vysoký obsah vlákniny, jež napomáhá udržení pocitu sytosti, takže může efektivně předcházet přejídání, které jinak plány na shazování přebytečných kil hatí. Obsažené antioxidanty k tomu podporují spalování tuků. Co víc v tomhle ohledu chtít?
Příprava ječmenného čaje je dnes jednodušší díky jednorázovým nálevovým sáčkům.
Dobré zprávy přináší, i když mluvíme o posilování imunity, protože obsahuje například vitamín C, hořčík a draslík. V tradiční medicíně je ječmenný čaj lékem na podrážděný žaludek a průjem a využívá se i k léčbě zánětů.
Vláknina taky přispívá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi a reguluje hladinu cukru. Pití čaje prospívá zubům, protože brání tvorbě zubního kazu a usazování zubního plaku.
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Kdo by si měl dávat pozor?
Ječmenný čaj nesedne všem nejen chutí, ale i složením. Ječmen například přirozeně obsahuje lepek a může být silným alergenem – pokud máte potíže s ovsem, žitem, pšenicí a travami, ochutnávejte ho napoprvé opravdu opatrně.
S popíjením téhle dobroty to nepřehánějte, ve větší míře může způsobovat nadýmání. Taky je prokázáno, že při pražení ječmene vzniká akrylamid, který považujeme za karcinogenní. Obvyklé pití čaje by ale nemělo mít na zdraví takhle neblahé následky, zvlášť pokud jsou zrna pražená do tmavě hnědé barvy.
Pozor! Ječmenný čaj si nerozumí s léky, jako je triklabendazol. Snižuje jejich účinky.
Jak si ječmenný čaj připravit doma?
Když si nekoupíte už pražená zrna, můžete si syrový ječmen upražit sami. Stačí ho nasypat na suchou, rozpálenou pánev. Za stálého míchání na mírném ohni mu stačí zhruba 10 minut, dokud zrna nezískají tmavě hnědou barvu.
Horká varianta
Do 2 litrů vroucí vody dejte 3–5 lžic (30–50 g) pražených zrn nebo 1–2 čajové sáčky. Nechte ječmenný čaj louhovat 5–10 minut, můžete ho i 2–5 minut povařit. Pak ho sceďte. Pokud se chcete extra prohřát, přidejte při vaření do čaje trochu čerstvého zázvoru.
Studená varianta
Litrem studené vody přelijte čajový sáček (cca 8–10 g) nebo pražená zrna. Nádobu, ve které bude čaj „vznikat“, dejte do lednice a nechte ho tam aspoň 2 hodiny nebo přes noc. Potom ho sceďte a podávejte na ledu, ideálně s plátkem citrónu nebo pomeranče. To čaji dodá nejen chuť, ale i vizuální přitažlivost.
Znáte ječmenný čaj? Podělte se o své zkušenosti v diskuzi pod článkem!
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