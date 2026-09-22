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Jan Urban: Proč Češi nechápou, že existují dvě Německa. Jedno německé, druhé ruské

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KOMENTÁŘ. „Každý národ si musí uvědomit, že o svém osudu rozhoduje do značné míry sám. Nemůže si to však uvědomit, pokud nezná svoje dějiny, nebo je zná jen povrchně.“ Tuto prorockou větu napsal v září roku 1965 v té chvíli už bývalý německý konzervativní kancléř Konrád Adenauer. Přečtěte si ji znovu. V celé střední Evropě
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Zdroj: Šéfové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla s volebním lídrem v Sasku-Anhaltsku Ulrichem Siegmundem (uprostřed). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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