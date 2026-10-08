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Investor Brůna: Stačí rozkopaná ulice a může skončit i dobrý podnik

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Kdy jste naposledy podpořili svůj oblíbený podnik jen proto, že jste chtěli, aby tu byl i za pár let? V létě jsem si všiml cedule před kavárnou Veronika Cook and Baker v Praze U Matěje. Byla jednoduchá a vlastně trochu smutná: „Přijďte nás podpořit“. Za takovou cedulí je přitom mnohem víc než jen prosba
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Zdroj: Podnik Veroniky Jackové v Praze U Matěje. Foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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