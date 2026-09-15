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Inspekce zamířila do dvou známých obchodů. U několika potravin odhalila vážný problém

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Potravinářská inspekce zveřejnila výsledky kontrol dvou výrobků prodávaných v Česku. V jednom případě neodpovídalo skutečné složení údajům na obalu, ve druhém laboratorní kontrola odhalila nepovolenou látku.
Na první pohled běžné potraviny neprošly kontrolou. Inspekce upozornila na nález ve dvou obchodech.

Na první pohled běžné potraviny neprošly kontrolou. Inspekce upozornila na nález ve dvou obchodech.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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