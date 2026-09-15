Inspekce zamířila do dvou známých obchodů. U několika potravin odhalila vážný problém

Inspekce zamířila do dvou známých obchodů. U několika potravin odhalila vážný problémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na první pohled běžné potraviny neprošly kontrolou. Inspekce upozornila na nález ve dvou obchodech.
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