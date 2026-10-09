Hororová klasika v moderním hávu. Nová Carrie už znepokojuje na streamu

Málokterá kniha hororové legendy Stephena Kinga se dočkala tolika hraných adaptací jako legendární Carrie. Příběh šikanované středoškolačky s velmi brutálním koncem nyní znovu ožívá díky novému seriálu, který můžete od středy 7. října celý zhlédnout na službě Amazon Prime. Žádný zbytečný remake ale neočekávejte – nového projektu se totiž ujal člověk ze všech nejpovolanější, moderní žánrový mistr Mike Flanagan.
Příběh a jeho hlavní dějové zákruty zůstávají na první pohled stejné. I tentokrát budeme sledovat náctiletou Carrie (Summer H. Howell), která vyrůstala mimo okolní svět a pod taktovkou své silně věřící matky (Samantha Sloyan). Po rodinné tragédii nastupuje na střední školu, kde se ovšem naivní, uťápnutá a od ostatních se odlišující dívka rázem stává terčem šikany svých spolužáků. Carrie v ten samý čas začíná zjišťovat, že má silné telekinetické schopnosti. Vše pak vyvrcholí na ikonickém školním plese.
I když se může na první pohled zdát, že slavná látka nemá co nového nabídnout a námět se nedá už kam posouvat, specialista na Kingovy adaptace vás rychle vyvede z omylu. Mike Flanagan, jenž má kromě netflixovského hitu Dům na kopci za sebou hrané kingovky Doktor Spánek či Chuckův život, totiž převedl slavný příběh do moderního hávu. Carrie tak nečelí pouze posměškům spolužaček na chodbách školy, ale také na sociálních sítích a v internetovém prostoru. Seriál rozpracovává silný motiv kyberšikany a s tradičními tématy předlohy je dle prvních reakcí propojuje s Flanaganovou typickou precizností.
První recenze totiž hlásí velkou spokojenost a mluví o adaptaci, která rozhodně dává smysl a není pouze dalším zbytečným remakem. Na metakritickém webu Rotten Tomatoes aktuálně svítí 86 % pozitivních recenzí, které rázně vyvrací veškeré obavy z toho, že by Carrie na epizodické ploše byla natahovaným dílem. Dle recenzí Flanaganův scénář i delší stopáž skvěle prokreslují ústřední charakter i ostatní důležité postavy, které zde jsou mnohem komplexnější, zároveň však dostatečně prohlubují všechna ústřední témata.
Flanagan se příběhově knihy úplně nedrží a přichází s řadou změn, které sice mohou některé diváky předlohy či příznivce filmu od Briana De Palmy malinko zklamat, vzhledem k modernímu uchopení však dávají prý dokonalý smysl. Seriál tak možná není zcela dokonalý, umí být však odvážný, svižný a zatraceně návykový. Propojení hororové tematiky funguje výborně a novinka samozřejmě nešetří ani znepokojujícími a brutálními momenty, které si vychutná každý Kingův fanoušek. „Carrie z dílny Mikea Flanagana nejenže obhajuje svou existenci, ale zároveň přesvědčivě přetváří Kingova témata a postavy v ještě propracovanější a detailnější obraz komplikovaného průsečíku strachu, hněvu a soucitu ve společnosti,“ píše například Jordan Williams z webu Screen Rant.
Původní filmová Carrie sice zůstala dle mnohých nepřekonána, i přesto je však seriálová novinka bez debat druhým nejlepším zpracováním, které přistupuje k látce chytrým i často nečekaným způsobem. Mike Flanagan zkrátka nejspíš znovu dokázal, že většího odborníka na kingovské adaptace aktuálně nenajdeme. Přesvědčit se o tom ostatně můžete na Amazon Prime, kde už je k dispozici rovnou celá první série.
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Zdroj: Amazon Prime, Screen Rant, Rotten Tomatoes