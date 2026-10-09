Horner označil Ferrari za svůj sen. Schumacher ho rychle srazil k zemi

- Horner by u Ferrari jako u jediného týmu nepotřeboval vlastnický podíl
- Ralf Schumacher jeho vystupování označil za trapné podbízení
- Hornerovu aktivitu spojuje s chystanou autobiografií
- Ferrari vyjádřilo Vasseurovi důvěru
- Pro případ změny by Schumacher volil Andrease Seidla
Sen jménem Maranello
Bývalý šéf Red Bullu Christian Horner nepotvrdil jednání ani nabídku. V rozhovoru pro The Times ale vysvětlil, za jakých okolností by se nechal přesvědčit k návratu. Do dalšího projektu chce vstoupit jako spolumajitel, u Ferrari by však tuto podmínku odložil. „Je to sen,“ řekl o stáji, kterou zároveň označil za spícího obra formule 1.
Fred Vasseur, který Ferrari vede od roku 2023, nadšený nebyl. Už po Velké ceně Ázerbájdžánu pro web The Race poznamenal: „Pan Horner si hledá práci, o tom všichni vědí, a to všude.“
Kniha, turné a jméno ve hře
Bývalý německý pilot Ralf Schumacher, bratr sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera, šel ještě dál. „Takhle se podbízet je samo o sobě trapné,“ prohlásil podle Sky Sport Německo. Kdyby podle něj existoval skutečný zájem na jedné či druhé straně, postupovalo by se jinak.
Hornerovy výstupy vnímá jako snahu udržet si jméno ve hře pokaždé, když se mluví o nejisté budoucnosti některého šéfa týmu. Pozornost podle něj souvisí i s blížícím se vydáním Hornerovy autobiografie. Přidal i osobnější výpad. „Když se mluví o stylu, Christian Horner člověka nenapadne jako první,“ poznamenal.
Hornerovy úspěchy přitom nezpochybňuje. Odhaduje však, že podobné vystupování mu může zavřít dveře i u Ferrari. Jde o jeho názor, nikoli o informaci o rozhodnutí kteréhokoli týmu.
Kancelář je obsazená
Ferrari se za svého šéfa postavilo. „Máme důvěru ve Freda Vasseura a jeho tým,“ zdůraznila podle PlanetF1 ředitelka komunikace Maria Conti. Za Vasseura se dříve veřejně postavil i Lewis Hamilton, i když zároveň naznačil potřebu změn.
Pokud by ke změně přece jen došlo, Schumacher by volil bývalého šéfa McLarenu Andrease Seidla. Oceňuje jeho povahu i schopnost nastavit spolupráci s jezdci. Právě zvládání souboje Hamiltona s Charlesem Leclercem, jehož odlišná řešení na voze se v Baku ukázala v číslech, podle něj patří k nejtěžším úkolům v Maranellu.
Horner přitom vedl Red Bull od jeho vstupu do formule 1 v roce 2005 až do odvolání v červenci 2025. Stáj za tu dobu získala šest titulů mezi konstruktéry a Sebastian Vettel s Maxem Verstappenem přidali každý po čtyřech jezdeckých titulech. Stačí takový životopis na místo, které je zatím obsazené?