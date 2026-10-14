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Hluboce rozčarovaná ODS. V Olomouci chtěla dopravu, do koalice se nedostala

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Hluboce rozčarovaná je z povolebních vyjednávání v Olomouci místní ODS. Do koalice, kterou sestavuje hnutí STAN, se nedostala. V novém vedení města chtěla resort dopravy. ODS tak v Olomouci opět skončí v opozici.
Hluboce rozčarovaná ODS. V Olomouci chtěla dopravu, do koalice se nedostala

Hluboce rozčarovaná ODS. V Olomouci chtěla dopravu, do koalice se nedostala

Zdroj: poskytlo MILUJEME OLOMOUC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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